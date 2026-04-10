سويسرا تدعو إلى وقف العنف في لبنان

سويسرا تنضم إلى دول أخرى للمطالبة بحماية كوادر الإغاثة في لبنان.

دعت سويسرا، إلى جانب سبع دول أخرى، إلى وقف فوري للقتال في لبنان، وإلى حماية المدنيين والمدنيات، والكوادر العاملة في المجال الإنساني.

وجاءت الدعوة في بيان مشترك صدر عن سويسرا، وأستراليا، والبرازيل، وكولومبيا، وإندونيسيا، والأردن، وسيراليون، والمملكة المتحدة. ورحّب البيان باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين الولايات المتحدة، وإسرائيل، وإيران.

وأكّد البيان ضرورة حماية المدنيين، والمدنيات، والبنية التحتية المدنية، من تداعيات الأعمال القتالية.

وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية، في منشور على منصة “إكس”، أن العدد المرتفع للضحايا المدنيين والمدنيات، المسُجّل يوم الأربعاء، يبرز الحاجة الملحّة إلى حماية السكان المدنيين والكوادر العاملة في المجال الإنساني، واحترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف. كما دعت إلى خفض التصعيد بشكل عاجل، وإلى الحوار.

المساءلة والعدالة

وجدّدت الدول السبع، في بيانها المشترك، التأكيد على ضرورة احترام الكوادر العاملة في المجال الإنساني، وحمايتها.

وأدانت الدول الموقّعة أعمالاً أسفرت عن مقتل عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وعرَّضت كوادر الإغاثة في جنوب لبنان لمخاطر أكثر. وشدّدت على وجوب وقف الهجمات المُهدِّدة لسلامة الكوادر العاملة في المجال الإنساني.

كما أكَّد البيان أن المساءلة وتحقيق العدالة أمران أساسيان في حالات انتهاك القانون الدولي التي تُلحق الأذى بالكوادر العاملة في المجال الإنساني.

وأشارَت الدول السبع إلى إعلانٍ وقّعت عليه أكثر من 100 دولة في سبتمبر 2025 بشأن حماية عمّال الإغاثة في مناطق النزاع.

وفي مارس الماضي، قدّمت سويسرا مساعدات إنسانية بقيمة 7.5 ملايين فرنك سويسري لكل من لبنان، وسوريا، وإيران. وفي الوقت نفسه، تواصل الدبلوماسية السويسرية جهودها لخفض التصعيد في المنطقة.

* استعنّا في ترجمة هذا المقال بأدوات الذكاء الاصطناعي، دون الإخلال بمبادئ العمل الصحفي.

تحقَّقت من النص العربي: ريم حسونة

