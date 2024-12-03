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سويسرا تفكر في فرض قيود على وضع “أس” الذي يتمتع به اللاجئون الأوكرانيون

وافق مجلس النواب السويسري أمس الاثنين جزئيًا على الاقتراح المقدم من مجلس الشيوخ بشأن تصاريح "S" الخاصة باللاجئات واللاجئين الأوكرانيين.
وافق مجلس النواب السويسري أمس الاثنين جزئيًا على الاقتراح المقدم من مجلس الشيوخ بشأن تصاريح "S" الخاصة باللاجئات واللاجئين الأوكرانيين. Keystone-SDA

يريد البرلمان السويسري في المستقبل تقييد منح تصاريح "أس" للأوكرانيين.ات ليقتصر على اللاجئين.ات الفارين.ات من المناطق التي تحتلها القوات الروسية، أو التي تتعرض لهجمات منتظمة في البلاد التي مزقتها الحرب.

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Keystone-SDA/م.ا

وافق مجلس النواب السويسري أمس الاثنين جزئيًا على الاقتراح المقدم من مجلس الشيوخ بشأن تصاريح “أس” (S) الخاصة باللاجئات واللاجئين الأوكرانيين.

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وصوّت مجلس النواب لصالح النقطة المتعلقة بالاقتراح المشترك لعدة أحزاب والذي قدمته عضوة مجلس الشيوخ إستير فريدلي، بأغلبية 96 صوتًا مقابل 87، مع تسجيل خمس حالات امتناع عن التصويت. وينص الاقتراح على ضرورة التمييز في منح وضع “أس” وفقا للمنطقة التي ينحدر منها طالبو.ات الحماية في أوكرانيا قبل خروجهم من البلاد.

وبموجب الاقتراح، ينبغي أن تُمنح الحماية فقط للأشخاص الذين كانوا يعيشون في المناطق المتنازع عليها في أوكرانيا أو المناطق التي تحتلها روسيا كليًا أو جزئيًا. أما أولئك الذين عاشوا في مناطق خاضعة لسيطرة أوكرانيا ولم تشهد معارك، فيجب استثنائهم من حق الحصول على وضع “أس”.

وكانت لجنة من مجلس النواب قد صوتت بفارق ضئيل ضد الاقتراح، فيما دعا وزير العدل بيات يانس دون جدوى إلى التصويت بالرفض.

يُذكر أن الاقتراح لا يؤثر على منح تصاريح “أس” لغير الأوكرانيين.ات.

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