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شؤون خارجية

سياسيون سويسريون ينددون بارتفاع تكاليف صفقة المقاتلات الأمريكية

من المتوقع أن تُكلّف مقاتلات F-35 الـ36 مليار فرنك سويسري إضافي.
من المتوقع أن تُكلّف مقاتلات F-35 الـ36 مليار فرنك سويسري إضافي. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

من المتوقع أن تكون صفقة شراء 36 مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة أكثر كلفة مما كان مُتوقعًا في السابق، ما أثار ردود فعل حادة من قبل عدد من السياسيات السياسيين السويسريين.

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وتتوقع الحكومة الفدرالية تكاليف إضافية قد تصل إلى 1.35 مليار فرنك سويسري تتعلق بشراء الطائرات المقاتلة.

وجّه الحزب الاشتراكي انتقادات حادة، إذ كتب النائب فابيان مولينا على منصة “بلو سكاي”: “استُخدمت الأكاذيب والخداع لتمرير صفقة F-35”. وأضاف أن “الأصوات المنتقدة سُخر منها وتم إسكاتها، واليوم يجلس دافعو الضرائب على خسائر بمليارات الفرنكات”.

ومن جانبه، صرّح غيرهارد أندري، النائب عن حزب الخضر، أن الشكوك القديمة بشأن مدى جدية السعر الثابت قد تأكدت الآن. وأضاف أن الأمر لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يُظهر أيضًا تزايد الاعتماد على الولايات المتحدة.

حزب الوسط يدافع عن الصفقة

من ناحية أخرى، دافعت النائبة ماريان بيندر-كيلر، خبيرة السياسات الأمنية عن حزب الوسط، عن استمرار تنفيذ صفقة الطائرات المقاتلة. وأشارت إلى أن التصعيد الدولي الراهن يستدعي امتلاك طائرات قتالية للدفاع عن البلاد، حتى وإن كانت أغلى من المتوقع.

وأكدت بيندر-كيلر أنه من الصواب التمسك بمبدأ السعر الثابت، مشيرة إلى أن مرحلة تنفيذ الشراء باتت متقدمة جدًا، والتراجع عنها سيُشكل إشكالية كبيرة من منظور السياسة الأمنية. لذلك، ترى أن أي تأجيل إضافي سيكون “صعبًا للغاية”.

اتهامات موجهة للولايات المتحدة والحكومة الفدرالية

من جهته، أعرب ماورو توينا، خبير السياسات الأمنية عن حزب الشعب السويسري، عن استيائه، محملاً الولايات المتحدة جزءًا من المسؤولية. وقال: “الآن تقول أمريكا فجأة إن مفهوم السعر الثابت مختلف لديهم – وهو ما يُعقد الأمور كثيرًا”.

وفي بيان له، اعتبر الحزب نفسه أن “الفضيحة المتعلقة بالتكاليف محرجة”، وأضاف أن “من الواضح أن الحكومة الفدرالية ومسؤوليها غير قادرين على إبرام عقد عادل بسعر ثابت”.

دعوات لتقليل الخسائر

النائب بيتر شليغر من الحزب الليبرالي الراديكالي، دعا إلى السعي لتقليل الأضرار قدر الإمكان. وقال إن “بعض التنازلات قد تكون ضرورية”، مضيفًا أن “إبرام اتفاقات مع شركاء أقوياء أمر بالغ الصعوبة دائمًا”.

لكنه شدد على رفضه للدخول في نزاع مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أو التسبب في مزيد من التأخير في صفقة شراء الطائرات.

بدورها، دعت النائبة كورينا غريديغ من حزب الخضر الليبرالي، الحكومة الفدرالية إلى عدم الرضوخ للولايات المتحدة. واعتبرت أن هناك أوجه قصور في صياغة العقد، مشيرة إلى أنه كان ينبغي تضمين آلية لتسوية النزاعات – كما أوصى بذلك المكتب الفدرالي للرقابة المالية.

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