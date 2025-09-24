The Swiss voice in the world since 1935
أخبار
شؤون خارجية

عريضة موقَّعة تُطالِب سويسرا بالاعتراف بفلسطين

سليم عريضة للاعتراف بفلسطين في برن.
سليم عريضة للاعتراف بفلسطين في برن. Keystone-SDA

سُلّمت عريضة بعنوان '"على سويسرا أيضًا الاعتراف بفلسطين"، تحمل توقيع 13750 شخصًا، إلى الحكومة الفيدرالية والبرلمان الفيدرالي.

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة
Keystone-SDA/م.ا

المبادرة جاءت بمبادرة من الكاتب السويسري توماس ماير من مدينة زيورخ، الذي أكد لوكالة الأنباء السويسرية (كيستون-إس دي إيه) أنه سلّم التوقيعات بالفعل. وأوضح أنه أطلق العريضة قبل نحو عام، عندما لم يتجاوز عدد الموقّعين والموقعات بضع مئات فقط، مضيفًا أن المحاولة الثانية نجحت “لكن للأسف بعد وقوع عدد لا يُحصى من الضحايا”.

وقال ماير في بيان صحفي: “نحن اليهود اضطررنا لانتظار مدة طويلة قبل أن نحصل على دولتنا، ودفعنا ثمنًا باهظًا من الدماء في هذا الطريق. وللأسباب ذاتها، فقد حان الوقت لكي يكون للفلسطينيين دولتهم”.

وأضاف البيان أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، مشددًا على أن المبادرة تدعو سويسرا إلى أخذ تقاليدها الإنسانية على محمل الجَدّ، والاعتراف رسميًا بفلسطين كدولة.

