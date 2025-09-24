عريضة موقَّعة تُطالِب سويسرا بالاعتراف بفلسطين

سليم عريضة للاعتراف بفلسطين في برن. Keystone-SDA

سُلّمت عريضة بعنوان '"على سويسرا أيضًا الاعتراف بفلسطين"، تحمل توقيع 13750 شخصًا، إلى الحكومة الفيدرالية والبرلمان الفيدرالي.

1دقيقة

Keystone-SDA/م.ا أنظر 2 لغات أخرى English en Petition for recognition of Palestine handed over in Bern طالع المزيدPetition for recognition of Palestine handed over in Bern

Deutsch de Petition für Anerkennung Palästinas in Bern übergeben الأصلي طالع المزيدPetition für Anerkennung Palästinas in Bern übergeben

المبادرة جاءت بمبادرة من الكاتب السويسري توماس ماير من مدينة زيورخ، الذي أكد لوكالة الأنباء السويسرية (كيستون-إس دي إيه) أنه سلّم التوقيعات بالفعل. وأوضح أنه أطلق العريضة قبل نحو عام، عندما لم يتجاوز عدد الموقّعين والموقعات بضع مئات فقط، مضيفًا أن المحاولة الثانية نجحت “لكن للأسف بعد وقوع عدد لا يُحصى من الضحايا”.

وقال ماير في بيان صحفي: “نحن اليهود اضطررنا لانتظار مدة طويلة قبل أن نحصل على دولتنا، ودفعنا ثمنًا باهظًا من الدماء في هذا الطريق. وللأسباب ذاتها، فقد حان الوقت لكي يكون للفلسطينيين دولتهم”.

وأضاف البيان أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، مشددًا على أن المبادرة تدعو سويسرا إلى أخذ تقاليدها الإنسانية على محمل الجَدّ، والاعتراف رسميًا بفلسطين كدولة.

المزيد

المزيد الدبلوماسية السويسرية لماذا لا تعترف سويسرا بفلسطين كدولة؟ تم نشر هذا المحتوى على اعترفت نحو 160 دولة بفلسطين كدولة مستقلة، لكن الحكومة السويسرية في برن لم تتخذ هذا القرار وهذه هي الأسباب. طالع المزيدلماذا لا تعترف سويسرا بفلسطين كدولة؟