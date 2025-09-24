عريضة موقَّعة تُطالِب سويسرا بالاعتراف بفلسطين

عريضة موقَّعة تُطالِب سويسرا بالاعتراف بفلسطين
سُلّمت عريضة بعنوان '"على سويسرا أيضًا الاعتراف بفلسطين"، تحمل توقيع 13750 شخصًا، إلى الحكومة الفيدرالية والبرلمان الفيدرالي.
المبادرة جاءت بمبادرة من الكاتب السويسري توماس ماير من مدينة زيورخ، الذي أكد لوكالة الأنباء السويسرية (كيستون-إس دي إيه) أنه سلّم التوقيعات بالفعل. وأوضح أنه أطلق العريضة قبل نحو عام، عندما لم يتجاوز عدد الموقّعين والموقعات بضع مئات فقط، مضيفًا أن المحاولة الثانية نجحت “لكن للأسف بعد وقوع عدد لا يُحصى من الضحايا”.
وقال ماير في بيان صحفي: “نحن اليهود اضطررنا لانتظار مدة طويلة قبل أن نحصل على دولتنا، ودفعنا ثمنًا باهظًا من الدماء في هذا الطريق. وللأسباب ذاتها، فقد حان الوقت لكي يكون للفلسطينيين دولتهم”.
وأضاف البيان أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، مشددًا على أن المبادرة تدعو سويسرا إلى أخذ تقاليدها الإنسانية على محمل الجَدّ، والاعتراف رسميًا بفلسطين كدولة.
