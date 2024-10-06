مدينة بازل: الآلاف يشاركون في مظاهرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الآلاف يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في بازل Keystone-SDA

احتشد الآلاف من الأشخاص بعد ظهر يوم السبت 5 أكتوبر في حديقة دي-فيت بارك بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة بازل للمشاركة في مظاهرة وطنية مؤيدة للفلسطينيين والفلسطينيات، سمحت السلطات بتنظيمها.

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وقد دعت إلى هذا التجمع الفيدرالية السويسرية الفلسطينية. وشاركت في الدعوة أيضا حوالي مائة منظمة أخرى، شملت مختلف لجان فلسطين، والأحزاب اليسارية والحركات النسوية.

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ودعا المشاركون في المظاهرة، من بين أمور أخرى، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل وإنهاء تعاون سويسرا مع إسرائيل على المستوى الأكاديمي.

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