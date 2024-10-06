مدينة بازل: الآلاف يشاركون في مظاهرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

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سويسرا تعرب عن “قلقها العميق” إزاء تصاعد العنف في لبنان
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02 أكتوبر 2024
أعربت سويسرا عن ”قلقها العميق“ إزاء تصاعد العنف في لبنان. ودعت وزارة الخارجية السويسرية يوم الثلاثاء جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور.
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سويسرا عازمة على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف
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26 سبتمبر 2024
دعا وزير الخارجية السويسري المجتمع الدولي إلى استثمار سجل سويسرا كوسيط عالمي لتهدئة بؤر التوتر، وأكّد عزم بلاده على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط.
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من نيويورك: الرئيسة السويسرية تدعو إلى تبنّي قرارات بوقف إطلاق النار في غزّة والسودان
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25 سبتمبر 2024
أعربت الرئيسة السويسرية عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان و”التجاهل الصارخ للمعايير المعترف بها دوليًا“، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة.
طالع المزيدمن نيويورك: الرئيسة السويسرية تدعو إلى تبنّي قرارات بوقف إطلاق النار في غزّة والسودان
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وزارة الخارجية السويسرية تحذّر رعايا البلد من السفر إلى لبنان وإسرائيل
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24 سبتمبر 2024
وزارة الخارجية الفيدرالية في برن تصدر تحذيرًا لجميع الرعايا السويسريين من السفر إلى لبنان وإسرائيل.
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وزارة الخارجية السويسرية تحذر من تصعيد إقليمي بعد انفجارات لبنان
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20 سبتمبر 2024
أعربت سويسرا عن قلقها العميق إثر الانفجارات التي شهدها لبنان يوم الثلاثاء. وفي منشور على منصة "إكس"، دعت جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد إقليمي كبير.
طالع المزيدوزارة الخارجية السويسرية تحذر من تصعيد إقليمي بعد انفجارات لبنان
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سويسرا تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول النزاع في الشرق الأوسط
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19 سبتمبر 2024
من المقرر أن تنظم سويسرا اجتماعاً للأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط في غضون ستة أشهر. وقد منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التفويض المناسب في نيويورك يوم الأربعاء.
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البرلمان السويسري يدعم استخدام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء
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13 سبتمبر 2024
يقوم مجلس النواب السويسري بدارسة كيفية تعميم العمل ببطاقات الدفع الخاصة بطالبي.ات اللجوءن بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ مقترحا مشابها.
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استقالة سياسية سويسرية بعد نشر صور لها وهي تطلق النار على صورة للمسيح
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11 سبتمبر 2024
تعرّضت السياسية سانيا أميتي لانتقادات حادة وتم رفع دعوى جنائية ضدها بعد إطلاقها النار على صورة تحمل رمزًا مسيحيًا.
طالع المزيداستقالة سياسية سويسرية بعد نشر صور لها وهي تطلق النار على صورة للمسيح
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الحكومة السويسرية تقدّم مشروعًا للبرلمان لحظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها
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05 سبتمبر 2024
قدّمت الحكومة السويسرية اقتراحًا للبرلمان بحظر حركة حماس الفلسطينية المسلّحة من دخول سويسرا، وذلك لمدّة خمس سنوات.
طالع المزيدالحكومة السويسرية تقدّم مشروعًا للبرلمان لحظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها
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شركة سويس إير تستأنف الطيران إلى تل أبيب يوم الخميس
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03 سبتمبر 2024
شركة الخطوط الجوية السويسرية الدولية اتخذت هذا القرار بعد تحليل معمق.
طالع المزيدشركة سويس إير تستأنف الطيران إلى تل أبيب يوم الخميس
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