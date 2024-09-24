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شؤون خارجية

وزارة الخارجية السويسرية تحذّر رعايا البلد من السفر إلى لبنان وإسرائيل

سويسرا ولبنان
سويسرا تحذر من السفر إلى لبنان وإسرائيل Keystone-SDA

أصدرت وزارة الخارجية السويسرية تحذيراً ضد السفر إلى لبنان وإسرائيل، في ظل معارك شرسة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي التي أسفرت عن مئات القتلى خاصة من اللبنانيين واللبنانيات.

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Keystone-SDA/ أ.م

وجاء في بيان صادرعن وزارة الخارجية الفدرالية عبر منصة إكس مساء الاثنين: “الوضع في لبنان غير مستقر وخطير، ولا يُنصح بالسفر إلى هناك”. وأضاف البيان: “إذا كنتم.ن هناك، غادروا البلاد إن أمكن باستخدام وسائل النقل التجارية”. وتظل السفارة السويسرية في بيروت مفتوحة لتقديم دعم محدود.

كما نصحت وزارة الخارجية الفدرالية بتجنب السفر إلى إسرائيل بشكل عام، حيث إن تدهور الوضع هناك ممكن في أي لحظة، وفقاً لما كتبته الوزارة على منصة “إكس” مساء الاثنين. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق “حالة طوارئ خاصة” في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل الخطوط الجوية السويسرية الدولية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب في إسرائيل حتى 14 أكتوبر. وقد اتخذت الشركة هذا القرار بعد مراجعة إضافية للوضع في الشرق الأوسط، متمسكةً بالقرار الذي اتخذته الأسبوع الماضي.

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