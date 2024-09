Schweiz warnt vor Reisen in den Libanon und nach Israel

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Das Aussendepartement in Bern hat vor Reisen in den Libanon und nach Israel gewarnt. Im nördlichen Nachbarland von Israel tobte zuletzt ein erbitterter Kampf zwischen der fundamental-islamischen Hisbollah in Beirut und der israelischen Armee mit Hunderten Toten.

«Die Situation im Libanon ist unsicher und gefährlich. Reisen sind nicht zu empfehlen», heisst es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) vom Montagabend auf dem Onlineportal X.

Weiter hiess es: «Wenn Sie sich dort befinden, verlassen Sie das Land möglichst auf kommerziellem Wege.» Die Schweizer Botschaft in Beirut bleibe für begrenzte Unterstützung offen.

Zudem riet das Aussendepartement neu generell von allen Reisen nach Israel ab. Eine Verschlechterung der Lage dort sei jederzeit möglich, schrieb das EDA am Montagabend auf X. Die israelische Regierung hatte zuvor einen «speziellen Notstand» für das ganze Land ausgerufen.