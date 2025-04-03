ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 31% على الواردات السويسرية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 31% على السلع المستوردة من سويسرا، في خطوة وصفها بأنها رد على رسوم نسبتها 61% تقول الولايات المتحدة إن سويسرا تفرضها على المنتجات الأمريكية.
جاء ذلك ضمن خطاب طال انتظاره ألقاه ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض، حيث تضمن جدولًا يُظهر الرسوم الجديدة المفروضة على واردات عدد من الدول.
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وبحسب ما أعلنه ترامب، ستُفرض رسوم بنسبة 20% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 34% على السلع الصينية. وقرّر فرض حد أدنى من الرسوم بنسبة 10% على واردات بقية الدول.
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واتهم ترامب، خلال خطابه، حتى أقرب الشركاء التجاريين بـ”نهب واستباحة” الاقتصاد الأمريكي من خلال سياساتهم الجمركية، على حد تعبيره.
وأضاف أنه سيوقع مرسومًا بشأن ما يُعرف بـ”الرسوم المتبادلة”، التي تهدف إلى فرض رسوم مماثلة لتلك التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأمريكية.
وقد حمل الخطاب شعار: “لنجعل أمريكا ثرية مجددًا” (Make America Wealthy Again)، وهو شعار يعكس نهجه الاقتصادي القائم على الحماية التجارية. وخلال الخطاب، سجّل الدولار الأمريكي تراجعًا مقابل اليورو.
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