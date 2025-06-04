شركة “الأناضول جت” التركية ستسيّر رحلات الى دمشق اعتبارا من حزيران/يونيو

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أعلنت السلطات التركية الأربعاء أن شركة الطيران “الأناضول جت” (AJet) منخفضة التكلفة التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، ستسيّر رحلات إلى دمشق اعتبارا من منتصف حزيران/يونيو.

وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو على منصة اكس “ستبدأ الرحلات إلى مطار دمشق الدولي الثلاثاء 17 حزيران/يونيو من مطار أسن بوغا في أنقرة والاثنين 16 حزيران/يونيو من مطار صبيحة غوكشن في اسطنبول”.

ومن المقرر تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا من أنقرة. وأوضح أورال أوغلو أن الرحلات من إسطنبول والتي ستكون مبدئيا لأربعة أيام في الأسبوع، ستصبح يومية اعتبارا من تموز/يوليو.

وكانت الخطوط الجوية التركية، وهي شركة الطيران الوطنية، استأنفت رحلاتها إلى دمشق نهاية كانون الثاني/يناير بعد تعليقها 13 عاما بسبب النزاع في سوريا.

من جهتها، أعلنت شركة “السورية للطيران” أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسطنبول اعتبارا من 10 حزيران/يونيو.

ربا/ليل/كام