شركة “اير فرانس” تستأنف رحلاتها إلى الخليج الاربعاء وإلى لبنان الخميس

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس) الثلاثاء أنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية والإمارات الأربعاء، وإلى لبنان الخميس، في حين تبقي رحلاتها إلى إسرائيل معلقة حتى 24 تموز/يوليو.

وقال متحدث باسم الشركة إنها “تعتزم استئناف رحلاتها بين مطار شارل ديغول ودبي والرياض اعتبارا من الأربعاء 25 حزيران/يونيو 2025”.

وعُلقت هذه الرحلات الأحد بسبب النزاع بين إسرائيل وإيران، لاسيما في اعقاب القصف الأميركي لثلاثة مواقع نووية إيرانية، بعد أسبوع من اندلاع الحرب.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بدء سريان وقف إطلاق النار بين البلدين، بعد لحظات على اتهامهما بانتهاكه.

كما قررت شركة الطيران الفرنسية “استئناف رحلاتها بين مطار شارل ديغول وبيروت اعتبارا من الخميس 26 حزيران/يونيو”، بحسب المصدر، بعد أن تم تعليقها في 16 من هذا الشهر.

وبالنسبة لرحلاتها بين باريس وتل أبيب، أكدت الشركة أنها ستبقى معلقة حتى 14 تموز/يوليو، بعدا أن كانت قد اوقفتها بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13حزيران/يونيو.

تك/ريم/دص