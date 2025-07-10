شركة “فيريرو” ستستحوذ على “دبليو كاي كيلوغز” مقابل 3,1 مليارات دولار

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أعلنت شركة “فيريرو” الإيطالية العملاقة للأغذية (كيندر، نوتيلا…) أنها ستستحوذ على شركة “دبليو كاي كيلوغز” الأميركية المصنّعة لحبوب الإفطار، مقابل 3,1 مليارات دولار (بما يشمل الديون).

ووقّع الطرفان اتفاقية نهائية تنص على دفع 23 دولارا أميركيا لكل سهم من أسهم “دبليو كاي كيلوغز”. ويمثل ذلك علاوة بنسبة 31% على السعر الذي أغلق عليه سهم المجموعة الأميركية في بورصة وول ستريت الأربعاء.

وافق مجلسا إدارة الشركتين على هذه الصفقة الممولة نقدا بالكامل، ومن المتوقع إتمامها في النصف الثاني من العام، عقب موافقة المساهمين في “دبليو كاي كيلوغز” والجهات التنظيمية.

وبحسب بيان مشترك، ستصبح المجموعة الأميركية حينها شركة مملوكة بالكامل لـ”فيريرو”.

وذكر البيان أنّ مساهمين يمثلون 21,7% من رأس مال “دبليو كاي كيلوغز” سيصوّتون لصالح الاستحواذ.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أوردت الخبر في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، مشيرة إلى أنّ فيريرو “على وشك إنهاء صفقة بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار” للاستحواذ على “دبليو كاي كيلوغز”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “فيريرو” تسعى إلى التوسع في الولايات المتحدة من خلال عمليات الاستحواذ، بعدما اشترت أنشطة الحلويات الأميركية التابعة لمجموعة “نستله” السويسرية مقابل 2,8 مليار دولار في عام 2018.

الم/رك/ب ق