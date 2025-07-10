The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

شركة “فيريرو” ستستحوذ على “دبليو كاي كيلوغز” مقابل 3,1 مليارات دولار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت شركة “فيريرو” الإيطالية العملاقة للأغذية (كيندر، نوتيلا…) أنها ستستحوذ على شركة “دبليو كاي كيلوغز” الأميركية المصنّعة لحبوب الإفطار، مقابل 3,1 مليارات دولار (بما يشمل الديون).

ووقّع الطرفان اتفاقية نهائية تنص على دفع 23 دولارا أميركيا لكل سهم من أسهم “دبليو كاي كيلوغز”. ويمثل ذلك علاوة بنسبة 31% على السعر الذي أغلق عليه سهم المجموعة الأميركية في بورصة وول ستريت الأربعاء.

وافق مجلسا إدارة الشركتين على هذه الصفقة الممولة نقدا بالكامل، ومن المتوقع إتمامها في النصف الثاني من العام، عقب موافقة المساهمين في “دبليو كاي كيلوغز” والجهات التنظيمية.

وبحسب بيان مشترك، ستصبح المجموعة الأميركية حينها شركة مملوكة بالكامل لـ”فيريرو”.

وذكر البيان أنّ مساهمين يمثلون 21,7% من رأس مال “دبليو كاي كيلوغز” سيصوّتون لصالح الاستحواذ.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أوردت الخبر في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، مشيرة إلى أنّ فيريرو “على وشك إنهاء صفقة بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار” للاستحواذ على “دبليو كاي كيلوغز”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “فيريرو” تسعى إلى التوسع في الولايات المتحدة من خلال عمليات الاستحواذ، بعدما اشترت أنشطة الحلويات الأميركية التابعة لمجموعة “نستله” السويسرية مقابل 2,8 مليار دولار في عام 2018.

الم/رك/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية