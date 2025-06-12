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شركة بابكو البحرينية: نراقب الوضع والعمليات لم تتأثر

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دبي (رويترز) – قالت شركة بابكو للطاقة البحرينية يوم الخميس إنها تراقب الوضع في المنطقة، وإن عملياتها لم تتأثر، وذلك بعد السماح لعائلات العسكريين الأمريكيين بمغادرة البلاد بسبب التوترات الإقليمية.

وأضافت بابكو في بيان “مع أن عملياتنا لم تتأثر في الوقت الحالي، فإننا نراقب الوضع عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

وتابعت “وضعنا تدابير احترازية شاملة وخطط طوارئ لضمان سلامة موظفينا واستمرار عملياتنا في حال تطورت الظروف”.

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