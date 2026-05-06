شركة فرنسية تعلن تعرض سفينة حاويات تابعة لها لهجوم في هرمز

أكدت شركة الشحن الفرنسية “سي إم آ سي جي إم” (CMA CGM) الأربعاء تعرض سفينة الحاويات “سان أنتونيو” التي ترفع علم مالطا، لهجوم الثلاثاء في مضيق هرمز.

وذكرت الشركة أن “سي إم آ سي جي إم سان أنتونيو استُهدفت بهجوم يوم أمس (الثلاثاء) أثناء مرورها في مضيق هرمز، ما أدى إلى وقوع إصابات لدى أفراد الطاقم وألحق أضرارا بالمركب”، مضيفة أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج.

وجاء الهجوم على السفينة غداة إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملية “مشروع الحريّة” لمساعدة السفن على مغادرة مضيق هرمز.

وأعلن ترامب الثلاثاء بأنه سيعلّق العملية العسكرية الأميركية لمرافقة السفن عبر المضيق الحيوي، على أمل التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب.

ورفضت إيران التخلي عن سيطرتها على المضيق الذي تستخدمه ورقة ضغط في النزاع الذي اندلع اثر هجمات أميركية وإسرائيلية عليها أواخر شباط/فبراير.

وأفادت الهيئة البريطانية لسلامة الملاحة البحرية في وقت سابق بتعرض سفينة شحن الثلاثاء قرابة الساعة 18,30 بتوقيت غرينتش، لهجوم بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز، من دون تحديد هويتها.

