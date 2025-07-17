شركة متخصصة في الصحة النسائية تجمع 1,2 مليون دولار في جولة تمويل

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أعلنت شركة “أوفاسيف” الناشئة في منظومة التكنولوجيا العالميةHub71، والمختصة في تكنولوجيا الصحة النسائية، إغلاق جولة تمويل ما قبل التأسيس ونجاحها في جمع 1,2 مليون دولار أميركي، وذلك بدعم من مجموعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة أنّ “أوفاسيف” مرخصة من دائرة الصحة – أبوظبي وتحظى بدعم من منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71، وتنشط ضمن جهود الإمارات في تعزيز التحول الرقمي والرعاية الصحية الوقائية.

وقاد الجولة كل من شركة PlusVC وشركة أنيكس للاستثمار Annex Investments وشركة Madison 25 التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إلى جانب مستثمرين أفراد بارزين من الإمارات والسعودية ومكاتب عائلية إستراتيجية، على ما ذكرت الوكالة.

وسيتم توجيه التمويل الجديد إلى دعم خطط التوسع الإقليمي لـ “أوفاسيف” في دول الخليج، وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق “أوفاسيف”، والذي سيتضمن ميزات متابعة الأعراض المرضية، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة، وتقديم بروتوكولات علاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنّ هذا التمويل جاء في وقت تشهد فيه الإمارات تسارعاً في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز حقوق المرأة، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الابتكار في قطاع “تكنولوجيا الصحة النسائية”.

هت/دص