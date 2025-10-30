شركة ناشئة تعكس طموح السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي

بدعم من صندوق الثروة السيادي الذي تبلغ أصوله نحو تريليون دولار، تسعى السعودية من خلال شركتها الناشئة للذكاء الاصطناعي “هيومين”، الى تعزيز حضورها في قطاع شديد التنافسية على رغم المخاوف المحيطة به.

وتحظى شركة هيوماين (Humain) التي تم الإعلان عنها في أيار/مايو، بدعم صندوق الاستثمارات العامة، أبرز مموّل لمشاريع المملكة العملاقة الرامية لتنويع مصادر الدخل والحد من ارتهان أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط للنفط.

كان الذكاء الاصطناعي أحد المواضيع الرئيسية في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” في المملكة هذا الأسبوع، حيث أشاد قادة الأعمال بإمكاناته الواسعة ومخاطره المحتملة على السواء، في وقت حصلت شركات التكنولوجيا على مليارات الدولارات من الاستثمارات في الأشهر الأخيرة.

لكّن طموحات الرياض في أن تصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي تواجه منافسة شرسة من الإمارات العربية المتحدة التي تستثمر منذ أعوام في هذا القطاع، فضلا عن التحديات المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا الأميركية المتقدمة بما يشمل الرقائق المتطورة.

وقال المدير التنفيذي لـ”هيوماين” طارق أمين في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن “هذه الشركة يجب أن تُدرج (في سوق الأموال المالية)، آمل أن تُدرج هنا في سوق الأوراق المالية هنا (في السعودية) وفي مؤشر ناسداك” التكنولوجي في بورصة نيويورك.

وأضاف “طموحنا هائل جدا جدا”، مؤكدا أن الشركة هدفها أن تصبح ثالث أكبر مورد للبنى التحتية للذكاء الاصطناعي خلف الولايات المتحدة والصين.

وتعهدت “هيوماين” تقديم مجموعة من خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي، الى جانب “أقوى نماذج اللغة العربية متعددة الوسائط في العالم”.

– اتفاقيات –

والشركة هي في صلب سعي السعودية لتصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي. واستقطب جناحها الزوار في مقر انعقاد منتدى الاستثمار في الرياض.

والثلاثاء، أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو خططا للاستحواذ على “حصة أقلية كبيرة” في هيوماين، للمساهمة في تسريع نموها في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب بيان مشترك.

وأتى الاعلان بعد إشادة رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي أمين الناصر بإمكانات الذكاء الاصطناعي، قائلا إن هذه التقنية والتحول الرقمي قادران على مضاعفة إنتاجية آبار النفط.

كما أعلنت هيوماين توقيع صفقة بمليارات الدولارات مع شركة “إيرترنك” لبناء مراكز بيانات في المملكة.

وقال روبرت موغيلنيكي، الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، لفرانس برس إنّ “بعض شركات التكنولوجيا في السعودية لا تزال “ناشئة” لذا تسعى إلى “طمأنة المستثمرين بأن طموحات المملكة التكنولوجية حقيقية وقابلة للتحقق ومشوّقة”.

وأضاف أنّ “الوتيرة السريعة لأجندة التكنولوجيا في الإمارات المجاورة، والتي تعد مركزا رئيسيا للاستثمار الإقليمي، تزيد من الحاجة إلى ذلك”.

– “هدفنا ورؤيتنا” –

يتزايد الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي في العالم. ومن المتوقع أن تناهز الاستثمارات الإجمالية في عام 2025 نحو 1,5 تريليون دولار، حسب ما أفادت شركة الأبحاث الأمريكية غارتنر.

وقد ساعدت التوترات الجيوسياسية في تعزيز هذا الإنفاق، بما في ذلك في الشرق الأوسط، حيث تتسابق السعودية والإمارات لبناء مراكز بيانات ضخمة تضم عشرات الآلاف من الرقائق باهظة الثمن التي تتطلب كمية هائلة من الكهرباء لتشغيلها وتبريدها.

ويتمتع البلدان المنتجان للنفط بميزة واضحة في السباق لبناء مراكز بيانات شاسعة بفضل مساحة أراضيهما وإمدادات الطاقة الوفيرة وسهولة التمويل إلى جانب الدعم الحكومي القوي.

لكن الأمر لا يخلو من مخاوف.

وقامت شركات عالمية بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين، بينما تُطرح أسئلة حول العوائد الاقتصادية للاستثمارات.

وأثارت موجة الإنفاق مخاوف بشأن فقاعة مشابهة لتلك التي وقعت أواخر التسعينيات مع طفرة الإنترنت، والتي تسببت بخسائر استثمارية ضخمة.

على رغم ذلك، ساد تفاؤل في الرياض خلال منتدى الاستثمار هذا الأسبوع.

وقال آدم جاكسون، رئيس عمليات الشرق الأوسط في شركة التكنولوجيا “سي آي كيو” ومقرها الولايات المتحدة “إنه لأمر مثير أن نتواجد في هذه المنطقة الآن لأن هناك الكثير من التحفيز من أعلى المستويات الحكومية لتكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي”.

ويبدو الطموح السعودي في هذا المجال جليا. وقالت موظفة سعودية شابة في “هيوماين” لفرانس برس “نحن لسنا في سباق الذكاء الاصطناعي للتنافس”.

أضافت الشابة التي طلبت عدم كشف هويتها “نحن هنا لنكون في القمة مع الولايات المتحدة والصين. هذا هو هدفنا ورؤيتنا”.

