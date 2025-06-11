صبي فلسطيني فقد 9 من أشقائه يصل إلى إيطاليا الأربعاء لتلقي العلاج

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ميلانو (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن مجموعة تضم نحو 80 فلسطينيا ستصل إلى إيطاليا في وقت لاحق من يوم الأربعاء لتلقي العلاج، بينهم صبي يبلغ من العمر 11 عاما فقد تسعة من أشقائه في غارة إسرائيلية على غزة الشهر الماضي.

وسيتم نقل الصبي آدم النجار برفقة والدته إلى مستشفى نيجواردا بمدينة ميلانو في شمال إيطاليا، في حين سيجرى نقل الباقين إلى مدينتي بيرجامو وروما.

وقال تاياني في مقابلة مع إذاعة (آر.تي.أل 102.5) “من المقرر أن يصل آدم إلى ميلانو وسيتلقى العلاج في مستشفى نيجواردا من عدة كسور”.

وأضاف أن المجموعة مؤلفة من نحو 80 فلسطينيا، منهم مصابون وأفراد مرافقون من أسرهم. وذكر متحدث باسم تاياني لاحقا أن المجموعة تضم 17 مصابا و52 مرافقا.

أدى الهجوم الذي وقع يوم 23 مايو أيار إلى نقل آدم في حالة حرجة إلى مستشفى ناصر؛ أحد المرافق الطبية القليلة العاملة في جنوب قطاع غزة.

وقالت والدته الطبيبة آلاء النجار (36 عاما) لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية “حالة آدم (الآن) مستقرة. أُصيب في رأسه، والجرح يلتئم. لكن عظام ذراعه اليسرى مكسورة وأعصابها تالفة”.

وتوفي والد آدم الطبيب حمدي النجار بعد مرور أسبوع على هذا الهجوم.

وقال آدم لوكالة الأناضول للأنباء “الضرر في يدي اليسرى، هناك مشكلة في الأعصاب، لا أشعر بأصابعي. لا زلت أشعر بألم شديد”.

وبحسب موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أدت الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين في غزة إلى مقتل أكثر من 15 ألف طفل وإصابة ما يزيد على 34 ألفا آخرين منهم حتى الآن.