صندوق النقد: بعثة خبراء تزور مصر هذا الخريف لإجراء مراجعة لبرنامجها

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – أكد صندوق النقد الدولي يوم الخميس عزمه إرسال بعثة خبراء إلى مصر خلال خريف هذا العام لمراجعة التقدم الذي أحرزته في برنامج القرض، داعيا القاهرة إلى الشروع في إصلاحات أعمق.

ولم تحدد جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد موعدا للمراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين للبرنامج، واللتين أعلن عنهما لأول مرة في يوليو تموز.

وقالت في مؤتمر صحفي دوري “مع بدء تحقق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، حان الوقت لمصر لإجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو فيها”.

(تغطية صحفية آندريا شلال – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)