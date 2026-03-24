ضربات تستهدف مقرا للحشد الشعبي ومنزلا لرئيس الحشد بالعراق

reuters_tickers

3دقائق

24 مارس آذار (رويترز) – استهدفت غارات جوية أمريكية إسرائيلية على ما يبدو مقر قيادة للحشد الشعبي العراقي ومقر إقامة لرئيس الحشد اليوم الثلاثاء، في تصعيد للضربات الأمريكية الإسرائيلية على أحد أبرز حلفاء طهران بالمنطقة.

ووفقا لمصدرين أمنيين فإن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لم يكن متواجدا وقت استهداف مقر إقامته في مدينة الموصل بشمال العراق، والذي لا يستخدمه إلا خلال زياراته للمدينة.

ووفقا لمصادر أمنية وبيان للحشد فإن غارات جوية استهدفت موقعا تابعا للقوات بمحافظة الأنبار غرب العراق مما أسفر عن مقتل 15 مقاتلا على الأقل بينهم قائد عمليات الحشد الشعبي بالمحافظة إلى جانب إصابة 30 آخرين.

وأكدت قوات الحشد الشعبي في البيان مقتل قائد عمليات الأنبار سعد البعيجي وعدد من مرافقيه، واتهمت الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم، قائلة إن غارة جوية أمريكية استهدفت “مقر القيادة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني”.

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حمل عدد كبير من المشيعين الغاضبين نعشه وصوره عبر شوارع بغداد.

وقالت القوات في بيانها إن هذه الغارات تمثل “انتهاكا فاضحا لسيادة العراق، واستخفافا خطيرا بدماء أبنائه، وتكشف مجددا عن طبيعة النهج العدواني الذي لا يقيم وزنا للقوانين الدولية ولا للأعراف الإنسانية”.

وقالت مصادر طبية إن بعض المصابين في حالة حرجة وإن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات استهدفت مقر الحشد الشعبي خلال اجتماع أمني حضره عدد من كبار القادة.

وتضم قوات الحشد الشعبي تحت لوائها فصائل شبه عسكرية معظمها شيعية، وقد جرى دمجها رسميا ضمن القوات الأمنية العراقية وتشمل عدة جماعات موالية لإيران.

وتشن جماعات مسلحة مدعومة من طهران هجمات على قواعد أمريكية في العراق منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير شباط، مما فاقم المخاوف من اتساع نطاق التصعيد في المنطقة بصورة أكبر.

وامتد الصراع بعيدا عن حدود إيران، إذ تشن طهران ضربات على إسرائيل وعلى دول الخليج التي تستضيف منشآت عسكرية أمريكية، بينما تنفذ إسرائيل هجمات في لبنان منذ إطلاق جماعة حزب الله النار عبر الحدود.

(شاركت في التغطية إيناس العشري ويمنى إيهاب – إعداد محمد عطية ومروة غريب للنشرة العربية )