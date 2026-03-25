ضربة جوية في الأنبار بالعراق تقتل 7 جنود وتصيب 13

reuters_tickers

2دقائق

بغداد 25 مارس آذار (رويترز) – قالت مصادر أمنية ووزارة الدفاع العراقية اليوم الأربعاء إن سبعة جنود من الجيش العراقي قتلوا وأصيب 13 في غارة جوية استهدفت موقعا تابعا لقوات الحشد الشعبي الشيعية قرب مركز طبي عسكري في الأنبار غرب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن الضربة استهدفت مستوصفا عسكريا ووحدة محاذية للهندسة وقال “في الساعة 0900 من صباح الأربعاء الموافق 25 آذار 2026، تعرض مستوصف الحبانية العسكري وشعبة أشغال الحبانية التابعة إلى أمرية موقع الحبانية في وزارة الدفاع إلى ضربة جوية آثمة، أعقبها رمي بمدفع الطائرة، أدى إلى استشهاد 7 من مقاتلينا الأبطال وإصابة 13 آخرين، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني والإنساني، هذا ولايزال البحث جاريا من قبل فرق الإنقاذ داخل مكان الحادث”.

ووصف البيان الضربة بأنها تشكل “انتهاكا صارخا وخطيرا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تحرم استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها. إن هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيدا خطيرا يستوجب التوقف عنده بحزم ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه”.

وأشار البيان إلى الاحتفاظ بحق الرد وقال “وزارة الدفاع تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا العدوان، وفق الأطر القانونية المعتمدة”.

(تغطية صحفية أحمد رشيد – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية- تحرير محمود رضا مراد )