طبيب: وفاة 6 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد القارس في غزة

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دبي (رويترز) – قال الطبيب سعيد صلاح مدير مستشفى جمعية أصدقاء المريض الخيرية في قطاع غزة يوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن ستة أطفال حديثي الولادة توفوا بسبب البرد القارس.

وقال صلاح في مقطع مصور إنه خلال الأسبوعين المنصرمين “حضر إلى قسم الحضانة 8 حالات تعاني من البرد الشديد وتم إدخال هذه الحالات إلى قسم الحضانة العناية المركزة” توفي ستة منهم على فترات متفرقة.

ويسلط المستشفى الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون الذين يقيمون حاليا في خيام ومنازل مدمرة دون أي حماية من درجات الحرارة شديدة الانخفاض التي تجتاح الشرق الأوسط حاليا.

ودعا مسؤولو الصحة في المستشفى الوسطاء في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى توفير منازل متنقلة بشكل عاجل كملاجئ مؤقتة لأكثر من 280 ألف أسرة بلا مأوى بعد الغارات الجوية الإسرائيلية.

كما دعوا إلى تسليم الوقود لضمان الدفء وحماية الأطفال الصغار من الظروف الجوية القاسية.