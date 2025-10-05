طرق دبي تفتتح جسرا يربط شارع الشيخ زايد بمول الإمارات

afp_tickers

1دقيقة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق والتعاون مع “ماجد الفطيم العقارية”، جسرا يوفّر حركة مرور مباشرة من شارع الشيخ زايد إلى مواقف السيارات في مول الإمارات للقادمين من أبوظبي وجبل علي، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأحد.

يوفّر الجسر، الذي بُني بسعة مسار واحد وبطول 300 متر، طاقة استيعابية تصل إلى 900 مركبة في الساعة. ويندرج ضمن مشروع شمل توسعة وتطوير المداخل المؤدية إلى مول الإمارات، والطرق والتقاطعات ومسارات المشاة والدراجات بالقرب من مركز التسوق.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير “يسهم الجسر الجديد في تقليل زمن الرحلة لحركة المرور القادمة من أبوظبي وجبل علي إلى مول الإمارات من 10 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط”.

م ل/