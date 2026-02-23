طلاب إيرانيون يتظاهرون لليوم الثالث مع تزايد الضغوط الأمريكية

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) – تحدى الطلاب الإيرانيون السلطات باحتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي اليوم الاثنين، بعد أسابيع من قمع قوات الأمن للاضطرابات الجماهيرية التي أسفرت عن مقتل الآلاف، وفي الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة شن ضربات جوية محتملة ضد الجمهورية الإسلامية.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن الطلاب هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة في جامعة طهران، وأحرقوا الأعلام في جامعة الزهراء للبنات، ووقعت مشاجرات في جامعة أمير كبير، وجميعها تقع في العاصمة.

وتحققت رويترز من مقطع فيديو يظهر طالبات بجامعة الزهراء يرددن شعارات من بينها “سنستعيد إيران”، لكنها لم تتمكن من تأكيد تاريخ تسجيله.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، في مؤشر جديد على تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة بدأت في سحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السفارة في بيروت.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مرارا منذ اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد في يناير كانون الثاني، قائلا يوم الخميس إن “أمورا سيئة للغاية ستحدث” إذا فشلت المحادثات بين البلدين في التوصل إلى اتفاق.

وتريد واشنطن أن تتخلى إيران عن جزء كبير من برنامجها النووي، الذي تعتقد أنه يهدف إلى صنع قنبلة، وأن تحد من مدى صواريخها إلى مسافات قصيرة، وأن تتوقف عن دعم جماعات حليفة لها في الشرق الأوسط.

وعززت واشنطن قواتها في جميع أنحاء المنطقة، مما زاد الضغط على إيران وهي تدرس ردها على مطالب الولايات المتحدة.

ويواجه الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالفعل أخطر أزمة في فترة ولايته التي استمرت 36 عاما، حيث يعاني الاقتصاد من وطأة العقوبات الدولية وتتزايد الاضطرابات التي اندلعت في شكل احتجاجات كبيرة في يناير كانون الثاني.

و قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس الأحد إن المفاوضات مع الولايات المتحدة “أسفرت عن إشارات مشجعة” حتى مع توجه حاملة طائرات أمريكية ثانية نحو الشرق الأوسط.

ولم يوضح ترامب بالتفصيل تفكيره بشأن أي هجوم محتمل على إيران. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز الأسبوع الماضي إنه لا يوجد حتى الآن “دعم موحد” داخل الإدارة للمضي قدما في شن هجوم.

