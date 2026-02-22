طلاب إيرانيون يتظاهرون لليوم الثاني في بعض الجامعات

دبي 22 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت وكالات أنباء إيرانية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن طلابا في عدة جامعات إيرانية نظموا احتجاجات اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي مما أسفر عن اشتباكات، وذلك في وقت تواجه فيه إيران تعزيزات عسكرية أمريكية مع سعيها للتوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن.

وتأتي الاضطرابات الجديدة في أعقاب المظاهرات المناهضة للحكومة التي نظمت الشهر الماضي وقتل خلالها آلاف الأشخاص في أسوأ اضطرابات داخلية منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.

وبث التلفزيون الإيراني الرسمي مقاطع فيديو لما قال إنهم أفراد “يتظاهرون بأنهم طلاب” وهم يهاجمون طلابا مؤيدين للحكومة في طهران كانوا يشاركون في مظاهرات للتنديد باضطرابات يناير كانون الثاني، وذكر أن هؤلاء الأفراد أصابوا الطلاب بجروح بإلقاء الحجارة عليهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، اندلاع احتجاجات في جامعات في مشهد بشمال شرق البلاد، وقالت الوكالة إن تدخل قوات الأمن في الاحتجاجات أدى إلى وقوع إصابات.

وأظهر مقطع فيديو اليوم السبت صفوفا من المتظاهرين في جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران ينددون بالزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي باعتباره “زعيما قاتلا”، ويدعون إلى تنصيب رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني المخلوع المنفي، ملكا جديدا.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)