طلاب إيرانيون يستهلون الفصل الدراسي الجديد باحتجاجات

2دقائق

دبي 21 فبراير شباط (رويترز) – أفادت وكالات أنباء إيرانية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن طلابا نظموا احتجاجات في عدد من الجامعات الإيرانية مع بداية فصل دراسي جديد اليوم السبت، واشتبك بعضهم مع جماعات موالية للحكومة.

وتتزامن الاحتجاجات مع طقس “الأربعين” الجنائزي المعتاد في إيران، وذلك بعد مرور أربعين يوما على سقوط قتلى برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات المناهضة للحكومة الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها الآلاف في أعنف موجة اضطرابات داخلية تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وأظهر مقطع فيديو ما بدا أنها صفوف من المتظاهرين في جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران وهم ينددون بالزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بوصفه “الزعيم القاتل” ويدعون إلى تنصيب رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران والذي يعيش خارج البلاد، على سدة الحكم.

ونشرت وكالات أنباء تابعة للدولة مثل وكالة أنباء الطلبة مقاطع فيديو للاشتباكات مع مزاعم بأن المتظاهرين أصابوا طلابا متطوعين في قوة الباسيج بجروح عندما ألقوا الحجارة على أكبر كليات الهندسة في إيران. وغالبا ما يساعد أعضاء الباسيج الموالون للحكومة قوات الأمن في قمع الاحتجاجات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منظمة حال وش المعنية بحقوق الإنسان اندلاع احتجاجات أيضا في جامعتي بهشتي وأمير كبير في العاصمة طهران وجامعة مشهد في شمال شرق البلاد. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه المقاطع.

وفي بلدة عبدانان بالغرب، وهي من مراكز الاحتجاجات، أفادت منظمة هنجاو الحقوقية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن متظاهرين هتفوا “الموت لخامنئي” و”الموت للدكتاتور” بعد اعتقال مدرس ناشط.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)