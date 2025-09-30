The Swiss voice in the world since 1935
طيران الإمارات تعلن بدء حظر استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن رحلاتها

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت طيران الإمارات في بيان الثلاثاء، بدء سريان حظر استخدام أي نوع من وحدات شحن الأجهزة المحمولة (باور بانك) على متن رحلاتها اعتبارا من الأربعاء.

وأوضحت الشركة أنها توفّر منافذ شحن في المقاعد في كل طائراتها، لكنها توصي المسافرين بشحن أجهزتهم بالكامل قبل الصعود على متنها، خصوصا في الرحلات الطويلة.

وأضاف البيان أنه يُسمح لعملاء طيران الإمارات بحمل وحدة شحن واحدة فقط على متن الطائرة وفق شروط محددة، ولكن يُحظر استخدامها داخل المقصورة، سواء لشحن الأجهزة بها أو لشحنها باستخدام مصادر الطاقة في الطائرة.

م ل

