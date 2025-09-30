طيران الإمارات تعلن بدء حظر استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن رحلاتها

أعلنت طيران الإمارات في بيان الثلاثاء، بدء سريان حظر استخدام أي نوع من وحدات شحن الأجهزة المحمولة (باور بانك) على متن رحلاتها اعتبارا من الأربعاء.

وأوضحت الشركة أنها توفّر منافذ شحن في المقاعد في كل طائراتها، لكنها توصي المسافرين بشحن أجهزتهم بالكامل قبل الصعود على متنها، خصوصا في الرحلات الطويلة.

وأضاف البيان أنه يُسمح لعملاء طيران الإمارات بحمل وحدة شحن واحدة فقط على متن الطائرة وفق شروط محددة، ولكن يُحظر استخدامها داخل المقصورة، سواء لشحن الأجهزة بها أو لشحنها باستخدام مصادر الطاقة في الطائرة.

م ل