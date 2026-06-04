طيران الإمارات تعيد تدوير 88 طنا من البلاستيك المستخدم في وجبات الطعام على طائراتها

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نجحت طيران الإمارات العام الماضي، في إعادة تدوير واستخدام أكثر من 88 ألف كلغ من المواد البلاستيكية المستخدمة في أدوات تقديم الوجبات على متن الدرجة السياحية، وتحويلها إلى منتجات جديدة تُستخدم مجدداً على رحلاتها، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وتسلط الناقلة الضوء على الأثر الملموس لبرنامجها لإعادة التدوير، والذي أطلقته الناقلة لأول مرة في حزيران/يونيو 2023، احتفاءً باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام.

واستثمرت طيران الإمارات أكثر من 50 مليون درهم في التحول إلى نموذج تصنيع يعتمد على منظومة إعادة تدوير مغلقة لأدوات تقديم الطعام على متن الطائرات، وذلك في إطار التزامها بالاستدامة البيئية، على ما ذكرت “وام”.

ويتم جمع الصواني وأوعية الطعام وأطباق الوجبات الخفيفة التالفة أو غير الصالحة للاستخدام في الدرجة السياحية بعد الرحلات، ثم تُنقل إلى منشأة متخصصة في دبي حيث تُنظف وتُفحص وتُعاد معالجتها وتحويلها إلى أدوات جديدة لتقديم الوجبات تحتوي على ما لا يقل عن 25% من المواد المعاد تدويرها، بحسب المصدر نفسه.

وبعد ذلك، تُعاد هذه المنتجات إلى مرافق الإمارات لتموين الطائرات ليُعاد استخدامها على متن آلاف الرحلات الجوية.

هت