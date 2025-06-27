عائلتا فرنسيين محتجزين بإيران تلتمسان دليلا على حياتهما بعد قصف إسرائيلي لسجن

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من لورين باكي

باريس (رويترز) – وجهت عائلتا سيسيل كولر وصديقها جاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان محتجزان في إيران منذ 2022، نداءات عاجلة يوم الجمعة لإثبات أنهما لا يزالان على قيد الحياة، وذلك بعد أيام من قصف إسرائيلي استهدف سجن إيفين في طهران حيث يُحتجزان.

ويُعرف سجن إيفين بأنه أسوأ السجون سمعة في إيران، إذ أنه مخصص للسجناء السياسيين وغالبا ما يُحتجز المواطنون الأجانب، بمن فيهم باريس وكولر المتهمان بالتجسس والسعي لإثارة الاضطرابات. ووصفت فرنسا هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة وطالبت بالإفراج الفوري عنهما منذ ثلاث سنوات.

وقصفت إسرائيل السجن يوم الاثنين، وهو أحد آخر الأهداف التي ضربتها في حملتها الجوية التي استمرت 12 يوما وانتهت بوقف إطلاق النار في صباح اليوم التالي. وقالت إيران إن بعض الأشخاص لقوا حتفهم في الهجوم، لكن مصير السجينين الفرنسيين لم يتضح بعد.

ونددت فرنسا بالغارات على السجن، متهمة إسرائيل بتعريض اثنين من مواطنيها للخطر.

وقالت آن لور باريس، ابنة جاك “يستبد بنا اليأس والرعب”، داعية السلطات الإيرانية إلى تقديم دليل فوري على نجاة السجينين وإطلاق سراحهما خلال ساعات.

وتقول عائلتاهما إن آخر اتصال مؤكد مع السجينين كان في 30 مايو أيار خلال زيارة قنصلية.

وقالت نويمي كولر، شقيقة سيسيل “لم يتمكن أحد، لا نحن ولا العائلتان ولا السلطات الفرنسية، من إجراء اتصال مباشر معهما”.

وأضافت “نحن ننتظر إشارة فورية من سيسيل وجاك… لنتأكد من أنهما حقا بخير وعلى قيد الحياة”.

وتحث العائلتان الحكومة الفرنسية على دعم “عملية الإجلاء لأسباب قاهرة”، مشيرتين إلى المخاطر التي يشكلها الصراع الدائر ووقف إطلاق النار غير المستقر. كما يجري إعداد طلب رسمي لتقديمه خلال ساعات إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب.

وكانت فرنسا رفعت في مايو أيار الماضي دعوى في محكمة العدل الدولية على إيران لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية في محاولة للضغط على إيران بشأن احتجاز مواطنيها.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية في السنوات القليلة الماضية، بتهم يتعلق أغلبها بالتجسس. وتتهم جماعات الحقوقية ودول غربية طهران باستخدام المعتقلين الأجانب ورقة مساومة، وهو ما تنفيه إيران.