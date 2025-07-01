عبدالله بن زايد يؤكد دعم الإمارات للدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية

afp_tickers

1دقيقة

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان دعم بلاده للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الاستفادة من تقنيات الطاقة النووية السلمية لتحقيق التنمية المستدامة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأفادت الوكالة أنّ الشيخ عبدالله بحث خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي علاقات التعاون بين دولة الإمارات والوكالة وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة.

وأكد الشيخ عبدالله خلال الاتصال “دعم دولة الإمارات للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الاستفادة من تقنيات الطاقة النووية السلمية لتحقيق التنمية المستدامة، مع الالتزام التام بتطبيق المعايير الدولية للسلامة وحظر الانتشار”.

وأشار الشيخ عبدالله إلى أن “دولة الإمارات تعتز بشراكتها مع الوكالة، التي أسهمت في تطوير برنامجها النووي السلمي وفق أعلى معايير السلامة النووية والأمن وعدم الانتشار”.

هت/دص