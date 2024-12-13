عبدالله بن زايد يبحث التطورات في سوريا مع وزراء خارجية روسيا ومصر والأردن

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الأوضاع في سوريا خلال اتصالات هاتفية متعاقبة مع نظرائه من روسيا ومصر والأردن، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة في وقت مبكر من صباح الجمعة أنّ الشيخ عبدالله استعرض مع نظيره الروسي سيرغي لافروف “مجمل التطورات الإقليمية وخاصة الأوضاع في سوريا”.

وأكد الجانبان “ضرورة تفعيل وتعزيز دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون”.

كذلك، شدد الجانبان على “أهمية الالتزام وتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار”.

وفي اتصال ثان، اتفق الشيخ عبدالله مع نظيره المصري بدر عبد العاطي على “أهمية دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضمان أمن واستقرار الشعب السوري الشقيق”.

وفي اتصال مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، استعرض الجانبان “سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وتلبية تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة”.

والأحد، سيطرت فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على العاصمة السورية إثر هجوم مباغت انتهى بإعلانها إسقاط الرئيس بشار الأسد وحكم حزب البعث الممتد منذ أكثر من 50 عاما.

هت