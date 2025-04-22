عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء باكستان في إسلام آباد

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التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في إسلام آباد، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ اللقاء عقد في “إطار زيارة عمل يقوم بها الشيخ عبدالله إلى إسلام آباد حيث بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي، انطلاقا من العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين”.

وحضر الفريق أول عاصم منير قائد الجيش الباكستاني اللقاء، بحسب الوكالة.

كما تطرقا إلى “مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى جمهورية باكستان الإسلامية في شهر شباط/فبراير الماضي، ودورها المهم في توطيد علاقات التعاون بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات استراتيجية”.

وبحث الشيخ عبدالله وشهباز شريف “آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات، ومن بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما”، بحسب الوكالة.

وأكّد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن “البلدين لديهما الرغبة والإرادة المشتركة لمواصلة توطيد العلاقة المتميزة وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير والنماء على شعبيهما”.

بور-هت/رض