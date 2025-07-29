عدد قياسي للمسافرين في مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من 2025

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استقبل مطار دبي الدولي في النصف الأول من العام الحالي 46 مليون مسافر محققا رقما قياسيا، رغم الاضطرابات الناجمة عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وفق ما جاء في بيان رسمي الثلاثاء.

وقالت شركة مطارات دبي في بيان إن “مطار دبي الدولي حقق أداء قياسيا خلال النصف الأول من العام 2025 باستقباله نحو 46 مليون مسافر، ليسجل أعلى معدل حركة مسافرين خلال النصف الأول طوال تاريخه”.

وأوضحت أن “هذا النمو السنوي البالغ 2,3 بالمئة يعكس الزخم الكبير الذي يتمتع به قطاع الطيران في دبي، وكفاءة عمليات المطار في الحفاظ على مستويات تشغيل عالية رغم التحديات المؤقتة التي شهدتها المنطقة وتأثُّر المجال الجوي الإقليمي بها خلال شهري أيار/مايو وحزيران يونيو الماضيين”.

وخلال المواجهات الإيرانية-الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما، ألغت شركات طيران رحلاتها إلى الكثير من وجهات الشرق الأوسط، وأغلقت بعض الدول مجالها الجوي.

وبلغ معدل حركة المرور الشهري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2025 نحو 7,7 ملايين مسافر، أي ما يعادل 254 ألف مسافر يوميا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي، بول غريفيث إنه “بناء على الأداء المحقق حتى الآن، والنظرة الإيجابية للأشهر المقبلة، نتوقع أن يبلغ إجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 96 مليون مسافر بحلول نهاية العام الجاري، مما سيمكنه من بلوغ حاجز ال100 مليون مسافر”.

وكان مطار دبي الدولي سجل عام 2024 أعلى حركة مرور سنوية في تاريخه مع 92,3 مليون مسافر.

وبحسب البيان كان شهر كانون ثاني/يناير الأكثر ازدحاما “محققا رقما قياسيا شهريا جديدا” باستقبال المطار 8,5 ملايين مسافر.

وكان شهر نيسان/أبريل من العام الحالي “الشهر الأكثر ازدحاما ضمن أشهر نيسان/أبريل في تاريخ مطار دبي الدولي، مع عبور 8 ملايين مسافر”.

ووفقا للبيان “يتوقع مع دخول النصف الثاني من العام، أن تشهد حركة السفر مزيداً من الزخم، لا سيما مع ذروة أواخر الصيف وموسم الشتاء الحافل بالفعاليات العالمية في مجالات الترفيه والرياضة والأعمال”.

وكان المسافرون من الهند والسعودية والمملكة المتحدة الأكثر سفرا من دبي وإليها.

وتُصنف المدينة الإماراتية، الواقعة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، كأكثر مراكز الطيران ازدحاما في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين لعقد من الزمان.

وتخطط دبي لتوسعة المطار ونقله إلى مطار آل مكتوم الدولي، الواقع على أطراف المدينة، في العام 2032 وبكلفة تبلغ 35 مليار دولار.

وسيتم توسيع المطار الجديد على مراحل، ليصل في نهاية المطاف إلى قدرة استيعاب نحو 240 مليون مسافر سنويا، ومن المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم.

سا/مح/غ ر