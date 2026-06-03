عدد قياسي من المتسلقين بلغوا قمة إيفرست هذا الموسم (مسؤول نيبالي)

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وصل أكثر من ألف متسلق إلى قمة جبل إيفرست خلال الموسم الحالي ما يجعله الأكثر ازدحاما على الإطلاق، حسبما أعلن مسؤولون الأربعاء.

وقال هيمال غوتام، المسؤول في إدارة السياحة النيبالية، لوكالة فرانس برس إن “أكثر من ألف متسلّق بلغوا القمة هذا الموسم، لكن العدد النهائي لا يزال بحاجة إلى تدقيق”.

وتشير قاعدة بيانات جبال الهيمالايا إلى أن الرقم القياسي لأكبر عدد من متسلّقي قمة إيفرست في موسم واحد سُجّل عام 2019، عندما تمكن 877 شخصا من بلوغ القمة.

ولقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم هذا الموسم، اثنان منهم من الهنود وثلاثة من النيباليين، كانوا يشاركون في استعدادات لتسلق الجبل. كما فُقد مرشد نيبالي آخر أثناء نزوله من القمة.

ويمكن تسلق أعلى قمة في العالم، والواقعة على الحدود بين النيبال والصين، من النيبال أو من سفحها الشمالي في التيبت. إلا أن الصين أغلقت هذا الطريق هذا العام.

وأصدرت نيبال هذا الموسم 494 تصريحا لأجانب لتسلق القمة، وهو عدد غير مسبوق.

يوم 21 أيار/مايو وحده، وصل قرابة 275 متسلقا إلى قمة جبل الهيمالايا البالغ ارتفاعه 8849 مترا مسجلا بذلك أكثر الأيام ازدحاما على الجانب الجنوبي.

وأظهرت صور التقطت ذلك اليوم طوابير المتسلقين وهم ينتظرون على السفوح الجليدية للصعود إلى القمة.

تضم النيبال ثماني من أعلى عشر قمم في العالم، وتستقبل مئات المغامرين كل ربيع.

ومنذ أن سجّل إدموند هيلاري وتينزينغ نورغاي شيربا أول صعود ناجح إلى جبل إيفرست عام 1953، تحوّل تسلّق الجبال إلى نشاط يدرّ أرباحا كبيرة بفضل الإقبال المتزايد عليه.

بم/غد/لين