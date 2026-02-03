عدد من ضحايا إبستين يطالبون بإزالة أسمائهم من الملفات المنشورة

afp_tickers

2دقائق

ينظر قاض أميركي الأربعاء في التماس تقدّم به عدد من ضحايا جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، يطالبون فيه بإزالة أسمائهم من الملفات المنشورة لحماية خصوصيتهم، على ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وذكرت رسالة من المحامين الموكلين عن الضحايا نقلتها الصحيفة مساء الاثنين، أن حياة نحو مئة ضحية “تأثرت بشدة” بسبب هذه المنشورات.

وأضافت الصحيفة أنّ المدعية العامة بام بوندي أشارت في رسالة إلى المحكمة الاثنين، إلى أنّ وزارة العدل عملت طوال عطلة نهاية الأسبوع على “إزالة آلاف الوثائق والمواد الإعلامية التي ربما تضمنت، من غير قصد، معلومات تكشف هويات الضحايا”.

وبدأت وزارة العدل الأميركية الجمعة بنشر دفعة جديدة من الوثائق المتعلقة بإبستين، مؤكدة أنها استجابت المطالبات لإدارة ترامب بتوفير الشفافية الكاملة في هذه القضية الحساسة.

وإبستين متّهم باستغلال أكثر من ألف شابة جنسيا من بينهن قاصرات.

وُجد إبستين مشنوقا داخل زنزانته في نيويورك عام 2019 قبل محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي. وأثار موته عددا كبيرا من نظريات المؤامرة التي تقول إنه قُتل لحماية شخصيات بارزة.

بحسب “نيويورك تايمز”، طلب المحامون أيضا تعيين مراقب مستقل للإشراف على عملية نشر الوثائق.

وكانت الصحيفة أوردت الأحد تقريرا يفيد بأن وزارة العدل نشرت صورا لشابات عاريات، ربما مراهقات، ضمن الملفات.

ومن بين ثلاثة ملايين صفحة نُشرت، تم الإبقاء على نحو 40 صورة ذات محتوى جنسي صريح أو تكشف هويات الضحايا. وذكرت “نيويورك تايمز” أنها “على ما يبدو جزء من مجموعة شخصية”.

دلا/رك/ب ح