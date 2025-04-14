عراقجي في موسكو هذا الأسبوع لمناقشة المحادثات النووية مع واشنطن

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يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موسكو هذا الأسبوع لمناقشة مجريات المفاوضات النووية الأخيرة مع الولايات المتحدة التي استضافتها سلطنة عُمان، قبل جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الأميركيين في روما.

أجرى عراقجي السبت محادثات شارك فيها المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في مسقط، وهو أعلى تمثيل للجانبين في مثل هذه المفاوضات منذ انهيار الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي الإثنين إن عراقجي سيزور موسكو “نهاية الأسبوع”، مضيفا أن الزيارة “مخطط لها مسبقا” وستكون “فرصة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بمحادثات مسقط”.

من جانبها نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي عراقجي في موسكو. وقالت ماريا زاخاروفا “ننتظر وصول زملاء إيرانيين، ومن المقرر إجراء محادثات مع سيرغي لافروف واجتماعات مع مسؤولين روس”.

وصفت كل من إيران والولايات المتحدة مناقشات السبت بأنها “بناءة”، علما أنها جرت بعد أسابيع من توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يدعو فيها إلى التفاوض مع التهديد باللجوء إلى عمل عسكري في حال رفض طهران.

أجرت روسيا، الحليف الوثيق لإيران، والصين مناقشات مع إيران في الأسابيع الأخيرة بشأن برنامجها النووي. ورحبت موسكو بالمحادثات الإيرانية الأميركية، وحثت على إيجاد حل دبلوماسي محذرة من أن المواجهة العسكرية ستكون “كارثة عالمية”.

ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة السبت الموافق 19 نيسان/أبريل. وفي حين لم تؤكد إيران مكان انعقادها بعد، قال وزير الخارجية الهولندي ومصادر دبلوماسية إنها ستجري في العاصمة الإيطالية.

– “خطوط حمر” –

وقال بقائي إن الجولة المقبلة ستكون غير مباشرة كذلك وبوساطة عُمانية، مضيفًا أن المحادثات المباشرة “غير فعالة” و”غير مجدية”.

وفي تصريح سابق، قال المتحدث إن الجولة المقبلة ستركز فقط على “المسألة النووية ورفع العقوبات”، وإن إيران “لن تجري أي محادثات مع الجانب الأميركي بشأن أي مسألة أخرى”.

ومساء الأحد، أفادت وكالة إرنا بأن نفوذ طهران الإقليمي وقدراتها الصاروخية كانا من بين “خطوطها الحمر” في المحادثات.

في العام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، انسحبت واشنطن من اتفاق 2015 وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران التي ظلت ملتزمة الاتفاق لمدة عام بعدها، قبل أن تبدأ في التراجع عن التزاماتها بموجبه.

وأكد بقائي أن إيران ستستضيف رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الأيام المقبلة، قبل أن تؤكد وكالة إرنا أنه من المقرر أن يصل إلى طهران الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بوزارة الخارجية أن غروسي “سيصل إلى طهران مساء الأربعاء ويلتقي بوزير الخارجية الإيراني والمدير العام لمنظمة الطاقة الذرية”.

وفي منشور على موقع “إكس” أكد غروسي أن “استمرار التواصل والتعاون مع الوكالة أمرٌ ضروري في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى حلول دبلوماسية”. وكانت آخر زيارة لغروسي إلى إيران في تشرين الثاني/نوفمبر حين أجرى محادثات مع كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان.

وفي أحدث تقرير ربع سنوي نشرته في شباط/فبراير، قدرت الوكالة أن إيران تمتلك 274,8 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 3,67% التي حددها اتفاق 2015. وبذلك صارت أقرب إلى عتبة 90% المطلوبة للاستخدام في صنع السلاح النووي.

وتنفي إيران باستمرار أن تكون تسعى لامتلاك السلاح النووي.

رخ/ص ك/غ ر