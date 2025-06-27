عراقجي يلمح إلى أن إيران قد تمنع زيارات الأمم المتحدة لمواقع نووية تعرضت للقصف

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دبي (رويترز) – ألمح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إلى أن طهران قد ترفض أي طلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لزيارة المواقع النووية الإيرانية.

وكتب عراقجي في منشور على منصة إكس “إصرار (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي) على زيارة المواقع التي قُصفت بذريعة أنها في إطار (اتفاق) الضمانات لا معنى له بل وربما ينطوي على خبث نية”.

وأضاف “تحتفظ إيران بحقها في اتخاذ أي خطوات دفاعا عن مصالحها وشعبها وسيادتها”.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان في وقت سابق أن جروسي “أكد ضرورة استمرار مفتشي الوكالة في أنشطة التفتيش في إيران وفقا لاتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة”.

ووافق البرلمان الإيراني يوم الأربعاء على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب حرب جوية مع إسرائيل التي قالت إنها أرادت منع طهران من تطوير سلاح نووي مما استتبع قصف القوات الأمريكية ثلاثة مواقع نووية إيرانية.