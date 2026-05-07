عقوبات أمريكية على نائب وزير النفط العراقي وفصيلين بتهمة دعم إيران
واشنطن 7 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس إنها فرضت عقوبات على نائب وزير النفط العراقي وفصيلين عراقيين لدعمهم إيران.
واتهمت الوزارة علي معارج البهادلي “باستغلال منصبه لتسهيل تحويل مسار النفط وبيعه لصالح النظام الإيراني وفصائل موالية له في العراق”.
وأضافت الوزارة أنها قررت أيضا فرض عقوبات على ثلاثة من كبار قادة كتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق، وهما فصيلان مواليان لإيران.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “لن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها”.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين عموما من التعامل معهم.
(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار )