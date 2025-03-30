عمليات الإغاثة في بورما وتايلاند مستمرة وهزات ارتدادية في ماندالاي

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يواصل عناصر الإنقاذ والسكان في ماندالاي الأحد عمليات البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة فيما ضربت المدينة البورمية هزات ارتدادية بعد يومين من الزلزال المدمّر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1600 شخص في بورما و17 شخصا على الأقل في تايلاند المجاورة.

وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ وسط بورما بعد ظهر الجمعة على عمق سطحي. وبعد دقائق، ضربت هزّة ارتدادية بقوة 6,7 درجات المنطقة ذاتها.

وأدت الهزات إلى انهيار مبان وجسور وطرق، وخلّفت دمارا واسع النطاق في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 1,7 مليون نسمة.

ومع بزوغ فجر الأحد، كان صاحب محل الشاي وين لوين يشق طريقه عبر حطام مطعم منهار على طريق رئيسي في الحي الذي يسكن فيه، ويرمي الحجارة واحدا تلو الآخر جانبا.

وقال لوكالة فرانس برس “قضى حوالى سبعة أشخاص هنا” عندما ضرب الزلزال الجمعة. وأضاف “أبحث عن المزيد من الجثث، أعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك أي ناجين”.

وتابع “نحن لا نعرف عدد الجثث التي قد نعثر عليها لكننا نواصل البحث”.

وبعد قرابة ساعة، ضربت هزة ارتدادية صغيرة، ما دفع بالناس إلى الخروج من أحد الفنادق بحثا عن الأمان، عقب هزة مماثلة شعر بها السكان مساء السبت.

تجمعت شاحنات محملة بعناصر إطفاء في إحدى محطات الإطفاء الرئيسية في ماندالاي لإرسالها إلى مواقع حول المدينة.

والليلة السابقة، نجح رجال الإنقاذ في انتشال امرأة حية من تحت أنقاض مبنى سكني منهار، وسط تصفيق حار أثناء حملها على نقالة إلى سيارة إسعاف.

وقال المجلس العسكري الحاكم في بورما السبت إن الزلزال تسبّب في مقتل 1644 شخصا وإصابة أكثر من 3400، معظمهم في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في بورما والأكثر تضررا، فيما هناك ما لا يقل عن 139 في عداد المفقودين.

ولا يزال من الصعب تقييم حجم الكارثة، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات.

وأطلق رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ نداء نادرا للحصول على مساعدات دولية، داعيا “أي دولة وأي منظمة” إلى تقديم المساعدة. وفي الماضي، كانت السلطة العسكرية تتردّد في طلب الدعم الأجنبي بعد الكوارث الطبيعية.

وأثارت مشاهد الفوضى والدمار مخاوف من وقوع كارثة كبرى في بلد استنزفته الحرب الأهلية المستمرّة منذ الانقلاب الذي قام به العسكر في العام 2021.

من جهتهم، أعلن المتمردون الذين يقاتلون المجلس العسكري وقفا جزئيا لإطلاق النار لمدة أسبوعين في المناطق المتضررة من الزلزال اعتبارا من الأحد، وفق ما أفادت حكومة الظل في بيان.

وحذرت الأمم المتحدة السبت من أن “نقصا حادا” في الإمدادات الطبية يؤثر على جهود الإغاثة في بورما، مؤكدة أن النقص يتعلق بمستلزمات إسعاف الصدمات، وأكياس الدم، ومواد التخدير، وبعض الأدوية الأساسية، وخيام لعناصر الإنقاذ.

وتزيد الأضرار التي لحقت بالمستشفيات والبنى التحتية الصحية الأخرى جراء الزلزال، عمليات الإنقاذ تعقيدا.

وحذرت المنظمات الإنسانية من أنّ بورما غير مستعدّة على الإطلاق للتعامل مع كارثة بهذا الحجم.

وأدّى النزاع في هذا البلد إلى نزوح حوالى 3,5 ملايين شخص، وفقا للأمم المتحدة. وكانت المنظمة الدولية حذرت في أواخر كانون الثاني/يناير من أنّ 15 مليون بورمي معرّضون لخطر الجوع بحلول العام 2025.

وتصل إلى بورما فرق إنقاذ ومساعدات من دول مانحة، مع إرسال تايلاند الأحد 55 عسكريا و6 كلاب إنقاذ، إلى جانب معدات بما فيها رافعات وحفارات.

– انهيار مبنى في بانكوك –

على الجانب الآخر من الحدود في تايلاند، عمل عناصر الإنقاذ طوال الليل بحثا عن ناجين تحت أنقاض مبنى من 30 طابقا كان قيد الإنشاء في بانكوك، وانهار في ثوانٍ جراء الهزّات.

وأفادت سلطات العاصمة التايلاندية بانكوك الأحد بأن 17 شخصا على الأقل قتلوا في المدينة فيما أصيب 32 آخرون وما زال 83 في عداد المفقودين.

ومعظم القتلى هم عمال قتلوا في انهيار المبنى، في حين يعتقد أن معظم المفقودين محاصرون تحت حطامه.

واستخدم العاملون في الموقع حفارات ميكانيكية كبيرة في محاولة للعثور على الضحايا الذين كانوا ما زالوا محاصرين صباح الأحد.

ونشرت كلاب بوليسية وطائرات مسيّرة مزوّدة تقنيات تصوير حراري للبحث عن مؤشرات حياة بين الأنقاض، قرب سوق تشاتوشاك السياحي الشهير.

بورز-بدو/الح/م ن