عنصران من شركة أمن روسية خاصة كانا على متن ناقلة نفط احتجزتها فرنسا

كان موظفان في شركة أمنية خاصة روسية على متن ناقلة يُشتبه في أنها جزء من “الأسطول الشبح” الروسي وصادرتها فرنسا في أيلول/سبتمبر، بحسب ما أفاد مصدر فرنسي ومحامٍ وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن الرجلين كانا يعملان لدى “موران سيكيوريتي غروب”، وكُلِّفا بمراقبة الطاقم وجمع المعلومات الاستخباراتية.

وكانت شبكة “سي ان ان” الأميركية أفادت في كانون الأول/ديسمبر بأن عددا من الروس الذين كانوا على متن سفن تنقل النفط، تورّطوا في عمليات تجسّس في المياه الأوروبية، استنادا الى مصادر استخباراتية غربية وأوكرانية.

ويُعتقد أن الناقلة “بوراكاي” هي من ضمن أسطول يُستخدم لنقل النفط الروسي في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا الذي بدأ قبل أربعة أعوام.

واحتجزت السلطات الفرنسية الناقلة في أيلول/سبتمبر واحتجزت قبطانها ومساعده الأول لفترة وجيزة، قبل أن تسمح لها باستئناف رحلتها. ومن المقرر أن تبدأ الاثنين غيابيا محاكمة القبطان الصيني للناقلة، وذلك في مدينة بريست بغرب فرنسا.

وأكد المصدر “كان هناك روسيان على متن بوراكاي”، مشيرا الى أنهما في الرابعة والثلاثين والأربعين من العمر.

ولفت الى أن أحدهما شرطي سابق سبق أن عمل مع مجموعة فاغنر المسلحة.

ولم تتجاوب “موران سيكيوريتي غروب” مع طلب فرانس برس التعليق. ويقول خبراء إن الشركة أسّسها ضباط سابقون في جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وأفاد المصدر بأن الرجلين كانا مكلفين “ضمان حماية السفينة، وقبل أي شيء، التأكد من أن القبطان يلتزم بدقة الأوامر الصادرة بما يتماشى مع المصالح الروسية”. كما تمّ تكليفهما جمع “معلومات استخباراتية”.

وارتبطت الناقلة “بوراكاي” بتحليقات غامضة لطائرات مسيّرة فوق الدنمارك العام الماضي، شملت مواقع عسكرية، في إطار سلسلة من حوادث مماثلة في أجواء دول أوروبية تُنسَب إلى روسيا التي نفت أي ضلوع لها في ذلك.

وأكد محامي القبطان الصيني وجود مواطنَين روسيَّين على متن السفينة.

وقال المحامي هنري دو ريشمون لفرانس برس إنهما كانا من قبل الطرف الشاحن “وليسا من أفراد الطاقم البحري”.

أضاف “لا علاقة لموكلي بوجودهما. فهو ليس من وضع الروس على متن سفينته”.

