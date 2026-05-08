عون يلتقي رئيس الوفد اللبناني قبيل مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة، سفير لبنان الأسبق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم، الذي سيترأس الوفد المتوجه إلى واشنطن لإجراء مفاوضات مقررة مع إسرائيل الأسبوع المقبل.

وكان سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة قد التقيا مرتين في واشنطن خلال الأسابيع الماضية، في محاولة لإنهاء الحرب التي بدأت في الثاني من آذار/مارس عندما انجرّ لبنان إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بعدما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه الدولة العبرية.

وقال وزير الخارجية يوسف رجي في بيان الجمعة إن أهداف لبنان من المفاوضات هي “تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط الدولة سيادتها الكاملة على ترابها الوطني”.

ورغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان/أبريل، واصلت إسرائيل قصف لبنان، خصوصا في الجنوب، وأبقت سيطرتها على قرى حدودية.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، بحث عون وكرم “التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية”.

وأضاف البيان أن عون زوّد كرم “بتوجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية في ما يتعلق بالمفاوضات”.

وقال مسؤول لبناني لوكالة فرانس برس طالب عدم كشف اسمه، إن كرم “سيتوجه قريبا إلى واشنطن” لترؤس الوفد اللبناني.

وأضاف أن الوفد سيضم أيضا سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ونائبتها وممثلا عسكريا.

وكان اجتماع 14 نيسان/أبريل على مستوى السفراء الأول من نوعه منذ عقود، إذ إن البلدين في حالة حرب رسميا منذ العام 1948.

وبعد الجولة الأولى من المفاوضات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، ثم أعلن تمديده ثلاثة أسابيع بعد الجولة الثانية.

وقال ترامب أيضا إنه يتوقع أن يلتقي عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو معه في البيت الأبيض “خلال الأسبوعين المقبلين”.

لكن عون قال الاثنين “علينا أولا أن نتوصل الى اتفاق أمني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا، قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا”.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء، إنه “لا توجد مشكلة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية”، معتبرا أن حزب الله هو المشكلة.

وأضاف “أعتقد إلى حد كبير أن اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل قابل جدا للتحقيق وينبغي أن يتحقق”.

ورفض حزب الله بشدة المفاوضات المباشرة، واصفا إياها بأنها “خطيئة”، ومطالبا السلطة بالانسحاب منها.

وأدت الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل أكثر من 2700 شخص منذ 2 آذار/مارس، بينهم العشرات منذ إعلان وقف إطلاق النار.

