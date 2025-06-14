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عُمان: إلغاء جولة المحادثات بين أمريكا وإيران المقررة يوم السبت

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(رويترز) – قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في منشور على إكس يوم السبت إنه تقرر إلغاء جولة المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية المقررة يوم الأحد في مسقط.

وتضطلع سلطنة عمان بالوساطة في المحادثات.

يأتي تصريح البوسعيدي بعد يوم من شن إسرائيل هجوما جويا كاسحا على إيران، أسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء وقصف مواقع نووية، فيما تقول إنه محاولة لمنع إيران من صنع سلاح نووي.

وأكد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب عدم الكشف عن هويته، إلغاء محادثات يوم الأحد.

وأضاف أن واشنطن لا تزال مع ذلك ملتزمة بإجراء المحادثات وتأمل في أن “يجلس الإيرانيون إلى طاولة (المفاوضات) قريبا”.

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