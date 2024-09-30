غارات إسرائيلية تقتل 12 شخصا في غزة مع تراجع حدة الهجوم البري

reuters_tickers

3دقائق

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن غارات جوية إسرائيلية قصفت مناطق في قطاع غزة يوم الاثنين وأسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم صحفية وعائلتها، وذلك بالتزامن مع تراجع حدة الهجوم البري وسط تصعيد إسرائيلي ضد جماعة حزب الله في لبنان.

وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن وفاء العديني، التي كتبت مقالات عن الحرب مؤيدة للفلسطينيين باللغة الإنجليزية، قُتلت عندما أصاب صاروخ منزلها في مدينة دير البلح بوسط القطاع، مما أدى أيضا إلى مقتل زوجها وطفلتيهما.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يرفع مقتل وفاء العديني عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 174.

وقال مسعفون إن غارة أخرى على مدينة رفح المتاخمة للحدود مع مصر أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين، فيما أسفرت غارة جوية على بلدة بيت حانون الشمالية عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن غارة في وقت لاحق من يوم الاثنين على منزل في النصيرات، أحد مخيمات اللاجئين الثمانية التاريخية في قطاع غزة، قتلت ستة أشخاص.

وذكر سكان أن المواجهات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تراجعت قليلا في الأسبوع الماضي بالتزامن مع تصعيد إسرائيل لهجومها العسكري ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان وقتلها الأمين العام للجماعة حسن نصر الله في غارة جوية يوم الجمعة.

وأكدت الجماعة مقتل نصر الله يوم السبت.

وأضافت أنه رغم تراجع حدة الهجوم البري، فإن إسرائيل لا تزال تواصل غاراتها الجوية على القطاع.

وتطلق جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل منذ ما يقرب من عام دعما لحليفته حماس في غزة.

وقال مسعفون ووسائل إعلام تابعة لحماس إن السلطات الإسرائيلية أفرجت في جنوب قطاع غزة عن 12 فلسطينيا من بينهم خالد السر رئيس قسم الجراحة في مستشفى ناصر في خان يونس.

وشكى الفلسطينيون المفرج عنهم من التعذيب وسوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس منذ أن قادت حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نزحوا بسبب الحرب التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 41615 فلسطينيا وإصابة 96359.