غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من عشرين بلدة وقرية

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شنّت إسرائيل السبت سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من عشرين بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي.

وتتواصل الضربات على الرغم من اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، من الممكن أن يشمل الملف اللبناني.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية، أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية، فضلا عن مناطق غير مدرجة في إنذار الإخلاء.

وأسفرت الغارة على الريحان في قضاء جزين عن مقتل رئيس بلديتها، بحسب الوكالة.

وقال مراسل وكالة فرانس برس في النبطية إن المدينة شبه مقفرة، كما أفاد عن قصف مدفعي عليها وعلى المناطق المجاورة لها خلال الليل وحتى اليوم السبت.

وكان المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه عبر منصة إكس، إنذارين لسكان 24 قرية وبلدة تقع في النبطية وجوارها وكذلك في مناطق أقرب إلى السواحل، بوجوب الإخلاء و”الانتقال إلى شمال نهر الزهراني”، على بعد حوالى أربعين كيلومترا من الحدود.

وصنّف الجيش الإسرائيلي الشهر الفائت المنطقة الواقعة جنوب نهر الزهراني “منطقة قتال”، وبات منذ ذلك الحين يستهدفها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية اعترضت السبت “هدفا جويا مشبوها عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية”.

في المقابل، أعلن حزب الله السبت شن هجمات ضد “جرّافة عسكريّة” تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة مجدل زون، و”استهداف تجمّع لجنود” إسرائيليين عند أطراف بلدة كفرتبنيت بمسيّرتين انقضاضيّتين، و”تجمّع لآليات وجنود” الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون “بصلية صاروخيّة”.

وكان الحزب أعلن الجمعة أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة مجدل زون الواقعة على مسافة حوالى خمسة كيلومترات من الحدود.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة “أكثر من 70 بنية تحتية” لحزب الله في جنوب لبنان في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، و”القضاء” على عناصر من الحزب في جنوب لبنان.

في شرق لبنان الذي يتعرّض لضربات بانتظام، أعلن منظمو مهرجانات بعلبك الدولية تأجيل دورة صيف 2026 لهذا الحدث الثقافي والفني العريق إلى موعد لم يحددوه، بسبب ما وصفوه بـ”الأوضاع الأمنية والسياسية” في لبنان.

– “استحقاق مصيري” –

اندلعت الحرب في لبنان في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وردت إسرائيل بتنفيذ حملة ضربات واسعة واجتياحا بريا أسفرا عن مقتل 3756 شخصا في لبنان، فيما تسيطر على مساحة واسعة من جنوب البلاد.

واستمر القتال رغم وقف إطلاق النار المعلن في لبنان في نيسان/أبريل، وكذلك بعد إعلان اتفاق هدنة مشروط جديد الأسبوع الماضي إثر محادثات لبنانية-إسرائيلية في واشنطن.

وتعتبر إيران، الداعمة لحزب الله، أن لبنان يجب أن يكون جزءا من أي تسوية لإنهاء الحرب الأوسع في الشرق الأوسط.

والسبت، دعا النائب عن حزب الله علي فياض السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من اي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه الولايات المتحدة وإيران لوضع حد للحرب في المنطقة.

وقال فياض “على السلطة أن تصحح أخطاءها، وأن تدخل على معادلة الاستفادة من الاتفاق الأميركي-الإيراني المرتقب، وأن تعود إلى التمسك بأولوية الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار”.

وأضاف “نريد للدولة اللبنانية أن تفاوض عن نفسها، وليس مطروحا من قبل أحد مصادرة هذا الدور، ولكن على الدولة أن تقلع عن سياسة الانسحاق أمام الإسرائيلي والانصياع للأميركي”.

وأعلن الوسيط الباكستاني في حرب الشرق الأوسط السبت أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق، مرجحا حسم الأمر في غضون “24 ساعة”، غداة تأكيد الطرفين إمكان التوصل إلى تفاهم.

وكانت وكالة أنباء مهر الإيرانية أوردت الجمعة أن مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تضع حدا للحرب في الشرق الأوسط بما يشمل لبنان.

من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون في منشور على منصة إكس أن “لبنان يقف يقف أمام استحقاق مصيري: إما أن يُجمع أبناؤه على دولة سيدة، تحتكر السلاح وتسود القانون، وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإمّا أن يظلّ رهينَ منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء”.

لغ/ب ق-دص-ود/ناش