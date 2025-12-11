غوتيريش: الأمم المتحدة ستلتقي طرفيّ النزاع السوداني في جنيف (مقابلة مع قناة العربية)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقابلة مع قناة العربية من الرياض الخميس، أن طرفي النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، سيجتمعان في جنيف، من دون تحديد موعد لهذا اللقاء المرتقب.

وقال غوتيريش “سنعقد اجتماعات في جنيف مع كلا الجانبين”، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في السودان.

تتركز أنظار العالم على الحرب في السودان، وأثار النزاع تنديدا دوليا في تشرين الأول/أكتوبر، إثر تقارير عن ارتكاب فظائع جماعية بعد أن استولت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، آخر معاقل الجيش في غرب السودان، بعد حصار مرير دام 18 شهرا.

وقال غوتيريش أيضاً إنّ الأمم المتحدة تلقت وعوداً بالسماح لها بالوصول إلى المدينة المنكوبة.

وكان غوتيريش يتحدث من العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، الأربعاء.

وتجدد الأمل بإمكان وضع حد لدوامة العنف في السودان بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي بأنه سيعمل على إنهاء “الفظائع المروعة” في السودان بعدما طلب منه ولي العهد السعودي المساعدة في وقف الحرب.

