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غوغل ترفع شكوى على مايكروسوفت أمام الاتحاد الأوروبي

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قدمت غوغل الأربعاء شكوى أمام المفوضية الأوروبية على مجموعة مايكروسوفت التي تتهمها بممارسات غير تنافسية عبر دفع عملائها إلى استخدام “أزور” Azure منصتها السحابية على حساب المنافسين.

وقال أميت زافيري المدير العام ونائب رئيس منصة Google Cloud خلال مؤتمر صحافي إن هذا الإجراء هو “السبيل الوحيد لإنهاء هيمنة مايكروسوفت واعطاء خيارات للعملاء وضمان شروط عادلة للمنافسين في الأسواق”.

وقالت غوغل في بيان إن “شروط ترخيص برامج مايكروسوفت تمنع المنظمات الأوروبية من نقل أعباء عملها الحالية من Azure إلى السحابات المنافسة”.

وبحسب غوغل، بدأت مايكروسوفت بوضع قيود أكثر صرامة لاستخدام برامجها اعتبارا من عام 2019، ووضعت العديد من “حواجز قابلية التشغيل البيني”.

كما فتحت المفوضية الأوروبية، ضامنة المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتي فرضت عقوبات على مايكروسوفت في عدة مناسبات بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، تحقيقا في تموز/يوليو 2023 مع مجموعة ريدموند المشتبه في أنها أساءت استخدام موقعها المهيمن في البرمجيات للترويج لنمو “تيمز” Teams، تطبيق عقد مؤتمرات الفيديو على حساب المنافسين.

وأرغم هذا الإجراء الشركة التي أسسها بيل غيتس على أن تعلن العام الماضي فصل تيمز عن برامجها المكتبية أولا في أوروبا ثم في جميع أنحاء العالم.

لكن هذا الإعلان لم يقنع بروكسل بعد أن اعتبرت المفوضية الاوروبية في حزيران/يونيو أن هذه التغييرات “لم تكن كافية لتبديد مخاوفها، وأنه كان من الضروري أن تقوم مايكروسوفت بمزيد من التعديلات لعودة المنافسة”.

داكس/ليل/ب ق

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