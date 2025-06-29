فرقة نيكاب تحيي حفلة في مهرجان غلاستونبري وهتافات ضد إسرائيل تثير الجدل

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أحيت فرقة الراب الايرلندية الشمالية نيكاب التي يُلاحَق أحد أعضائها قضائيا بعد اتهامه برفع علم حزب الله اللبناني خلال إحدى حفلاتها، عرضا موسيقيا السبت خلال مهرجان غلاستونبري الانكليزي الذي شهد أيضا عرضا مفاجئا لفرقة بالب البريطانية أبهر الحاضرين.

تصدّرت فرقة نيكاب عناوين الصحف خلال الأشهر الأخيرة بسبب مواقفها المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل.

واتُّهم أحد أعضاء الفرقة بارتكاب “انتهاك إرهابي” لرفعه علم حزب الله الذي تصنّفه المملكة المتحدة منظمة إرهابية، خلال حفلة موسيقية في لندن، مما دفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وسياسيين آخرون للمطالبة باستبعاد الفرقة من المهرجان الانكليزي.

وأمام آلاف الحاضرين الذين كان عدد كبير منهم يرفع الأعلام الفلسطينية، هتف أعضاء فرقة نيكاب بعبارات مسيئة لستارمر.

وقال ليام أوهانا الذي مَثُل أمام القضاء بتهمة رفع علم حزب الله وهو يهتف “هيا يا حماس! هيا يا حزب الله!”: “غلاستونبري، أنا رجل حر”.

حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية محظورتان في المملكة المتحدة، ويُعدّ التعبير عن الدعم لهما جريمة.

وقد نفى أوهانا، المعروف باسمه الفني مو شارا، التهمة.

وخلال المهرجان، قال أوهانا واضعا كوفيته الشهيرة “هذا الوضع قد يكون مُرهقا جدا، لكنه لا يُقارن بما يمرّ به الشعب الفلسطيني”.

ووجّه أوهانا تحية لمجموعة “بالستاين أكشن” (العمل من أجل فلسطين)، التي أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر حظرها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقد ارتدى زميله في الفرقة دي جي بروفاي قميصا مُخصصا للمجموعة التي حُظرت بعدما اقتحم ناشطون فيها قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ورشّوا الطلاء على طائرتين.

– ‘نؤدي أدوارا’ –

قبل صعود فرقة نيكاب على المسرح، دعا العضوان في فرقة بوب فيلان الجمهور إلى الهتاف “الموت، الموت للقوات الإسرائيلية”.

ونددت الحكومة البريطانية “بشدة” بهتافات بوب فيلان التي قال منظمو المهرجان إنها “تجاوزت الحدود”.

وقال منظمو المهرجان في بيان “نذكّر بشكل عاجل كل من شارك في المهرجان بأن لا مكان في غلاستونبري لمعاداة السامية أو خطاب الكراهية أو التحريض على العنف”.

وأبدت سفارة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، في منشور عبر منصة اكس “انزعاجا شديدا من الخطاب التحريضي والبغيض”.

وقالت “إن ذلك يثير مخاوف جدية بشأن تطبيع الخطاب المتطرف وتمجيد العنف”، داعية منظمي المهرجان والفنانين والمسؤولين البريطانيين إلى إدانة هذا التصريح.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة المحلية تُقيّم مقاطع فيديو تتضمّن تعليقات أدلت بها كلتا الفرقتين لتحديد ما إذا كان هناك أي مخالفات.

تأسست فرقة نيكاب عام 2017، واعتادت على إثارة الجدل. بالنسبة إلى محبيها، يُعدّ أعضاؤها محرضين جريئين يتحدّون النظام القائم، أما بالنسبة إلى منتقديها، فهي متطرفة خطرة.

وتتضّمن كلمات أغاني الفرقة التي تؤدي بالايرلندية والانكليزية إيحاءات إلى المخدرات، وقد اصطدمت مرات عدة مع حكومة المملكة المتحدة السابقة، وعارضت بشدة الحكم البريطاني في ايرلندا الشمالية.

وتقدّمت الفرقة باعتذار بعد نشر مقطع فيديو يعود إلى العام 2023، يظهر فيه أحد أعضائها وهو يدعو إلى قتل نواب في حزب المحافظين البريطاني.

وتنفي نيكاب تهمة الإرهاب وتقول إن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه علم حزب الله قد أُخرج عن سياقه.

وردا على سؤال عما إذا كان قد ندم لتلويحه بعلم حزب الله وتلفظه بتعليقات أخرى التقطتها الكاميرات، قال شارا لصحيفة “ذي غارديان” في مقابلة نُشرت الجمعة “لماذا أندم؟ لقد كانت مزحة – نحن نؤدي أدوارا”.

وقال كريس جيفريز (32 سنة)، وهو محلل في أحد البنوك، عبر وكالة فرانس برس، إنّ أداء فرقة نيكاب في مهرجان غلاستونبري جعله فخورا بكونه من محبي الفرقة.

وأضاف واضعا قناعا بألوان العلم الايرلندي “إنّها من الفرق القليلة هنا التي تتحدث عن فلسطين”.

– غلاستونبري يرفض الانتقادات –

منذ توجيه الاتهامات إلى ليام أوهانا، استُبعدت الفرقة من برامج حفلات صيفية، بما في ذلك في اسكتلندا وألمانيا.

لكنّ منظمي مهرجان غلاستونبري تحدّوا ستارمر الذي أكّد انه من “غير اللائق” أن تحيي نيكاب حفلة ضمن المهرجان.

وقال مايكل إيفيس، المشارك في تأسيس المهرجان، في مقال نُشر في صحيفة مجانية “إنّ الأشخاص الذين لا يعجبهم التوجّه السياسي للحدث يمكنهم الذهاب إلى مكان آخر”.

وتعرضت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، الشريكة في المهرجان منذ عام 1997، لضغوط لعدم بث الحفلة.

وفي بيان السبت، أشار ناطق باسم الهيئة إلى أن الحفلة لن تُعرَض مباشرة ولكنّها ستكون متاحة على الأرجح عند الطلب لاحقا.

من جهة ثانية، شهد المهرجان عرضا لفرقة بالب التي أُدرجت في قائمة المشاركين تحت اسم مستعار هو “باتش وورك”، تضمّن أداء لأغنية “كومون بيبول” التي تعود إلى تسعينات القرن الفائت.

وقال المغني الرئيسي في الفرقة جارفيس كوكر مازحا “أعتذر لمن كانوا يتوقعون باتش وورك”.

ومن أبرز الفنانين في المهرجان الذي يختتم الأحد نيل يونغ وأوليفيا رودريغو وتشارلي إكس سي إكس ورود ستيوارت.

فيد-بده/رك/ص ك