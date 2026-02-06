فرنسا توقع اتفاقية تعاون دفاعي مع البحرين

وقعت فرنسا والبحرين اتفاقية تعاون دفاعي الجمعة خلال زيارة قام بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى باريس، حيث استقبله الرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن “الاتفاقية ترسخ تعاونا في مجال معدات الدفاع، والتدريب، وتبادل معلومات استراتيجية”، مضيفة أنها ستفتح أيضا “آفاقا جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية”.

وخلال غداء عمل في القصر الرئاسي الفرنسي، ناقش الجانبان أيضا “الاستثمارات المتبادلة”.

وأفادت مصادر مقربة من ماكرون أن صندوق الثروة السيادية البحريني “ممتلكات” سيشارك في فعالية “اختر فرنسا” السنوية الكبرى التي ينظمها الرئيس الفرنسي في فرساي خلال فصل الربيع لجذب استثمارات أجنبية.

وأضافت أن هذا “قد يفضي إلى إعلانات استثمارية في فرنسا في هذه المناسبة في قطاعات ذات اهتمام مشترك”.

