فعاليات يوروفيجن تنطلق الأحد وسط دعوات لمقاطعتها بسبب مشاركة إسرائيل

تنطلق الأحد في فيينا فعاليات مسابقة يوروفيجن الغنائية التي تستمر حتى الحفلة النهائية في 16 أيار/مايو، وسط حضور آلاف الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، رغم الدعوات لمقاطعة الحدث احتجاجا على مشاركة إسرائيل.

وتستعد العاصمة النمساوية فيينا لاستضافة النسخة السبعين من مسابقة الغناء الأكثر استقطابا للمشاهدين عبر التلفزيون في العالم، إذ أعدّت سلسلة واسعة من الفعاليات الخارجية للسياح وسكان المدينة.

وفي فترة ما بعد الظهر، تبدأ فعاليات السجادة الحمراء، مع العلم أنّ لون السجادة المُختار لهذا الحدث هو الفيروزي، للترحيب بـ35 وفدا من الدول المشاركة، في إطار حفلة افتتاح تنطلق عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (12,00 بتوقيت غرينتش).

تأمل فنلندا، المرشحة الأوفر حظا للفوز هذا العام بحسب مواقع المراهنات الإلكترونية، في حصد الجائزة من خلال ثنائي يجمع بين المغني بيت باركونن وعازفة الكمان ليندا لامبينيوس.

تتمتع اليونان والدنمارك وفرنسا وأستراليا بفرص جيدة أيضا، وقد تلقت النجمة دلتا غودريم تمويلا حكوميا من كانبيرا لدعم الدبلوماسية الثقافية.

ومن المرشحين أيضا الإسرائيلي نوام بيتان مع أغنية تتضمّن مقطعا باللغة الفرنسية.

وبسبب مشاركة إسرائيل، أعلنت هيئات البث في إسبانيا وايرلندا وايسلندا وهولندا وسلوفينيا انسحابها.

ودعا أكثر من ألف فنان وفرقة غنائية إلى مقاطعة الفعاليات، فيما يُتوقَّع تنظيم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وأخرى مؤيدة لإسرائيل في فيينا.

