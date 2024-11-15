فوز ساحق لليسار في انتخابات سريلانكا البرلمانية

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شكر الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي الناخبين الجمعة على منح ائتلافه اليساري فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي خسرتها الأحزاب التقليدية التي تعد مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية.

فاز ديساناياكي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيلول/سبتمبر بعد أن وعد الناخبين بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المسروقة، بعد عامين من الانهيار المالي البطيء للجزيرة.

ووفرت له الدعوة إلى انتخابات على الفور الدعم البرلماني لأجندته بحصول ائتلافه “قوة الشعب الوطنية” على 159 مقعدا على الأقل في الجمعية التي تضم 225 عضوا، متجاوزا أغلبية الثلثين.

وكتب الرئيس على منصة إكس “شكرًا لكل من صوت لصالح النهضة”.

حصل الائتلاف اليساري على 61,5 % من الأصوات بينما لم يحصل حزب زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا سوى على 17,6 %.

وقال خبير تكنولوجيا المعلومات شاناكا راجاباكشا الذي صوت لصالح حزب قوة الشعب الوطنية الجديد لوكالة فرانس برس الجمعة “صوت الناس للتخلص من الفساد والنظام الفاسد”.

وتجلى حجم الدعم الذي يحظى به ديساناياكي من خلال فوز حزبه بأكبر عدد من الأصوات في منطقة جافنا الشمالية، التي يهيمن عليها مجتمع أقلية التاميل، لأول مرة منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948.

وقُدِّرت نسبة المشاركة في التصويت بأقل من 70 %، أي أقل من 80 % من الناخبين المؤهلين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

– “لصوص” –

كان ديساناياكي، وهو ابن عامل ويبلغ من العمر 55 عاما، عضوًا في البرلمان طيلة 25 عاما وكان وزيرا للزراعة لفترة وجيزة، لكن ائتلافه لم يحصل سوى على ثلاثة مقاعد في الجمعية المنتهية ولايتها.

وصل الرئيس اليساري إلى الرئاسة بعد أن نجح في النأي بنفسه عن القادة المتعاقبين الذين يحملهم الشعب مسؤولية إغراق سريلانكا في الأزمة الاقتصادية في عام 2022 عندما شهدت أسوأ انهيار مالي في تاريخها مما أدى إلى نقص استمر شهورا في الغذاء والوقود والأدوية الأساسية.

بلغ الغضب العام الناتج عن ذلك ذروته واقتحمت الحشود مجمع الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا، مما دفعه إلى الاستقالة ومغادرة البلاد على نحو مؤقت.

ولاقى تعهد ديساناياكي بتغيير الثقافة السياسية “الفاسدة” صدى لدى ملايين السريلانكيين الذين يتكبدون العناء من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية بعد الزيادات الضريبية وغيرها من تدابير التقشف المفروضة لخفض العجز المالي.

وقالت الناخبة نيلوشا نيلميني لوكالة فرانس برس بعد ظهور النتائج “أنا سعيدة جدا بهذا النصر. ظلت البلاد لفترة طويلة يحكمها لصوص ومجرمون وفاسدون. أنا سعيدة جدا لإزاحة المحتالين وتشكيل حكومة نظيفة”.

قاد حزب جبهة التحرير الشعبية الذي يتزعمه ديساناياكي وهو المكون الرئيسي في ائتلاف قوة الشعب الوطنية، انتفاضتين في عامي 1971 و1987 أسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن 80 ألف شخص.

لكنه أدى اليمين بعد انتخابات رئاسية وصفت بأنها واحدة من أكثر الانتخابات سلمية في الجزيرة.

– ثقة المستثمرين –

علق ديساناياكي الذي يعلن أنه ماركسي في مكتبه في العاصمة كولومبو صور كبار الشيوعيين بمن فيهم كارل ماركس وفلاديمير لينين وفريدريك إنغلز وفيدل كاسترو.

لكن منذ صعود شعبيته خفف بعض سياساته معلنا أنه يؤمن بالاقتصاد المفتوح ولا يعارض الخصخصة تماما.

تعهد ديساناياكي خلال حملته الانتخابية بإعادة التفاوض على خطة إنقاذ مثيرة للجدل بقيمة 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي حصل عليها سلفه. لكن منذ توليه منصبه، قرر الحفاظ على الاتفاقية القائمة.

حصل ديساناياكي وبرنامجه ضمنا على تأييد غرفة تجارة سيلان، وهي جماعة الضغط الرئيسية في القطاع الخاص في البلاد. وارتفعت بورصة سريلانكا بأكثر من 16% في الأسابيع الثمانية التي تلت فوزه بالرئاسة.

وقال مراقبو الانتخابات والمحللون إن انتخابات الخميس لم تشهد مستوى الحماس أو العنف الذي شهدته الانتخابات السابقة.

كان البرلمان المنتهية ولايته خاضعاً لسيطرة حزب ماهيندا وغوتابايا راجاباكسا، وهما شقيقان من عائلة سياسية قوية خدما كلاهما كرئيسين.

ولم يخض أي من الشقيقين الانتخابات لكن نامال، نجل ماهيندا ووزير الرياضة السابق، سعى لإعادة انتخابه.

اج/ص ك/لين