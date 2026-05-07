فوكس نيوز: الجيش الأمريكي نفذ ضربات على بندر عباس وميناء قشم في إيران

7 مايو أيار (رويترز) – قال مراسل لفوكس نيوز في منشور على منصة إكس نقلا عن مسؤول أمريكي كبير إن الجيش الأمريكي نفذ يوم الخميس هجمات على ميناء قشم وبندر عباس في إيران.

وأوضح المسؤول، بحسب المنشور، أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف إطلاق النار المعلن في السابع من أبريل نيسان.

وتأتي الضربات في وقت تترقب فيه الولايات المتحدة رد إيران على مقترح أمريكي من شأنه وقف القتال بين البلدين، مع الإبقاء على القضايا الأكثر خلافا مثل البرنامج النووي الإيراني دون حل في الوقت الراهن.

(إعداد محمد عطية ومروة غريب للنشرة العربية)