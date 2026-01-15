The Swiss voice in the world since 1935
فيدان: يجب ألا يصبح السلام مع حزب العمال الكردستاني فرصة ضائعة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس إن عملية السلام مع جماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة يجب ألا تصبح فرصة ضائعة، مضيفا أن أنقرة تأمل في استمرار العملية.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي في إسطنبول إن تردد حزب العمال الكردستاني في اتخاذ خطوات في العراق وسوريا ربما ينبع من تقييم الجماعة لما ستؤول إليه التطورات الإقليمية، لكنه أكد أن تركيا تتوقع إحراز تقدم.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

